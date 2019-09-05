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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلق حسابا رسميا على انستجرام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد طول انتظار دشن موقع تويتر حسابًا رسميا على انستجرام، ففي حين أن تطبيق الصور المملوك لفيس بوك كان لديه حساب على تويتر منذ عام 2010، لم يقم تويتر بنفس الخطوة ولم يفكر فى إطلاق حساب خاص به.
ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، منذ انضمامه لتطبيق انستجرام، نشر تويتر تسع صور تعرض لقطات من التغريدات، كما وصل عدد متابعيه خلال ساعة واحدة نحو 608 ألف متابع.
حساب تويتر على انستجرام
وعلق أحد المستخدمين على إطلاق الحساب قائلا: "تويتر موجود هنا لاستعادة مكانه كصفحة النشر الرسمية الأعلى للتغريد وأنا على وشك الوصول إليه".
وأضاف آخر مازحا: "تويتر لماذا تتعامل مع انستجرام بهذا الشكل، رغم إعطائك العلامة الزرقاء على الفور".
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