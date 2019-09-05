Huawei تتهم الولايات المتحدة بـ ” شن هجمات إلكترونية ” ضد الشركة

فاطمة أيت طالب - دبي - في بيان مطول صدر هذا الأسبوع ، إتهمت شركة Huawei الولايات المتحدة بمحاولة التسلل إلى شبكاتها ومضايقة موظفيها.

هذه الإتهامات هي الأحدث في القتال المستمر بين الولايات المتحدة والشركة الصينية الرائدة في مجال معدات الإتصال والشبكات. يعتقد المسؤولون الأمريكيين أن الحكومة الصينية تستخدم شركة Huawei ومنتجاتها وخدماتها بمثابة أداة للتجسس على الحكومات الأخرى والمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وهي الإتهامات التي نفتها شركة Huawei مرارًا وتكرارًا.

وفقًا للبيان الجديد لشركة Huawei، فهي تقول فيه : ” تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية كل أداة تحت تصرفها، بما في ذلك السلطات القضائية والإدارية، بالإضافة إلى مجموعة من الوسائل غير المقبولة الأخرى لتعطيل الأعمال التجارية العادية لشركة Huawei وشركائها “.

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في حين قامت شركة Huawei بإصدار مثل هذه التهم في الماضي، فقد أصدرت شركة Huawei قائمة بتهم جديدة، بما في ذلك محاولة الولايات المتحدة إختراق ” شبكات المعلومات الداخلية والخارجية ” الخاصة بها. ولم ترد تفاصيل أخرى في البيان، بما في ذلك ما إذا كان الهجوم المزعوم ناجحًا أم لا.

قالت شركة Huawei أيضًا أن أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية قد ضايقت موظفيها، بما في ذلك زيارة منازلهم، وأن الولايات المتحدة كانت ” تحاول أن تزرع فخاخ أو التظاهر بأنهم موظفون في Huawei لإثبات ذرائع قانونية لاتهامات لا أساس لها ضد الشركة “.

أصدرت شركة Huawei البيان عقب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي مفاده أن وزارة العدل تحقق في إتهامات بأن الشركة سرقت براءات اختراع كاميرات الهواتف الذكية، ولكن الشركة نفت هذه المزاعم في البيان.

أدرجت الولايات المتحدة بالفعل شركة Huawei ضمن قائمة الشركات المحضور عليها التعامل مع الشركات الأمريكية في وقت سابق من هذا العام. الصين تخوض حاليًا حربًا تجارية متصاعدة مع إدارة ترامب، ويُنظر إلى مصير Huawei على أنه مرهون بهذه المفاوضات.