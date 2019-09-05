شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يمكن الآن لمستخدمى جى ميل وقف تحميل الصور تلقائيًا على هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح بإمكان مستخدمى جى ميل الآن وقف تحميل الصور تلقائيًا على هواتف أيفون، بفضل تحديث جديد لتطبيق البريد الالكترونى الذى وصل مؤخرا إلى فى App Store، والذى يتضمن خيارًا لأولئك الذين يريدون منع تعقب رسائلهم أو الذين لا يحتاجون لرؤية كل صورة يتم إرسالها إلى صندوق الوارد الخاص بهم.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، لتفعيل الميزة ما عليك سوى الانتقال إلى "الإعدادات" وحدد حسابك وانتقل إلى "الصور" وحدد "اسأل قبل عرض الصور الخارجية".

ولا يعد تعطيل الصور التلقائية مفيدًا فقط إذا كنت تريد تجنب برامج التتبع - سيكون مفيدًا إذا كنت تعتمد على اتصال بطيء أو غير موثوق به، وسيضمن أيضًا أن يتم تحميل بريدك الإلكترونى بشكل أسرع واستخدام بيانات أقل وقد يوفر لك طاقة البطارية.