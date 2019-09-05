تكنولوجيا: بعيون رواد الفضاء.. هكذا يبدو إعصار دوريان من خارج الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراقب أقمار وكالة ناسا الصناعية ورواد الفضاء بالمحطة الفضائية إعصار دوريان، بمنطقة البحر الكاريبي والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

قمر صناعى تابع لوكالة نوا للمحيطات والغلاف الجوى ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يمكنك رؤية كيف تعززت دوريان من عاصفة مدارية إلى إعصار خطير من الفئة 5 خلال الأسبوع الأخير من أغسطس. Advertisements

صورة قمر suomi NPP وتم خفض الإعصار إلى عاصفة من الفئة 2 حاليا، وهو يزحف شمالًا بالقرب من الساحل الشرقي لفلوريدا، ولم يتضح إلى أين ستتوجه العاصفة بعد ذلك، ولكنها قد تتوجه إلى ولاية كارولينا الشمالية والجنوبية.

صورة الرائد لوكا بارميتانو بوكالة الفضاء الاوروبية خلال وجودة بمحطة الفضاء



صورة تم التقاطها من محطة الفضاء الدولية



قمر وكالة ناسا الأمريكية تيرا

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