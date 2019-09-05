شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلال 4 أيام فقط.. تحميل لعبة Pokémon Masters أكثر من 10 ملايين مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقرير حديث أنه تم تحميل أحدث ألعاب Pokémon للأجهزة المحمولة، والتى تعرف بـ Pokémon Masters ، أكثر من 10 ملايين مرة، طبقًا للمطور والناشر.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فعلاوة على ذلك، حققت اللعبة هذا الانجاز في أربعة أيام فقط، مما يجعلها ثاني أسرع لعبة محمولة تصل إلى علامة فارقة بعد لعبة Super Mario Run.

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ولمزيد من المقارنة، استغرق الأمر من لعبة Pokémon Go أسبوعًا كاملاً للحصول على 10 ملايين عملية تنزيل لأنها كانت مقتصرة على عدد محدود من الدول في البداية، وبمجرد أن أصبحت Go متاحة على نطاق واسع، حصلت اللعبة على مليار عملية تنزيل في أقل من شهر.

لكن السؤال الأبرز هو ما إذا كان Pokémon Masters سيكون قادرًا على الحفاظ على وتيرته الحالية والوصول إلى مليار عملية تحميل، لكن يبدو الأمر غير مرجح، فقط لأن بوكيمون جو كان لديه عدة أشياء فريدة من نوعها.