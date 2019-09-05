Light Phone II .. هاتف يساعدك على الحد من إدمان هاتفك الذكي

كشفت شركة لايت Light اليوم عن أنها بدأت في شحن هاتف (Light Phone II) للداعمين، كما أعلنت الشركة الناشئة الواقع مقرها في بروكلين عن فتح باب الطلب المسبق للهاتف، والذي يمكن شراؤه عبر موقع الشركة الإلكتروني مقابل 350 دولارًا قبل تاريخ الشحن في منتصف شهر أكتوبر.

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور عام كامل على ظهور أول منتج للشركة يسمى (Light Phone) – الذي أعلنت عنه الشركة في عام 2017 عبر (Kickstarter) مقابل 150 دولارًا، وبعد أشهر من إطلاق حملة ضمن منصة (Indiegogo) للجهاز الحالي.

ويعاني العديد من المستخدمين من متلازمة الهاتف الذكي، ويؤكد بعض علماء النفس أن الوصول إلى الهاتف الموجود في جيبنا هي رغبة متأصلة في الفضول الغريزي، بينما يجادل آخرون بأنه شكل من أشكال الإدمان يغذيه الخوف من الانقطاع عن الأصدقاء والعائلة والعالم بأسره.

وفقًا لمسح أجراه سوق إعادة شراء الإلكترونيات (BankMyCell)، فإن مستخدم الهاتف الذكي العادي يفحص جهازه 63 مرة في اليوم.

ويُعد جهاز (Light Phone II) عبارة عن هاتف ذكي محمول مزود بتقنية (4G LTE)، وهو هاتف بسيط مغطى بالبلاستيك بحجم بطاقة الائتمان مع بعض الأدوات الأساسية، يستخدم شاشة حبر إلكتروني (E-Ink) بالأبيض والأسود بحجم 2.84 إنشًا، ويحتوي على واجهة مخصصة بالكامل.

ويحتوي الجهاز على مكبر صوت؛ وجهاز استشعار القرب؛ وميكروفون، وزر للتشغيل؛ وزر للقفل، ومنفذ (Micro USB)؛ وفتحة بطاقة (nano SIM)، إلى جانب وجود رقاقة معالج تسمح له بتشغيل نسخته المجردة من نظام أندرويد (Light OS)

ويزن الهاتف 78 جرامًا فقط، ويعمل بشكل مستقل عن الهاتف الذكي، ويدعم الوظائف الأساسية للمكالمات والمراسلات بالإضافة إلى المنبه، وهو يتطلب خدمة خلوية، والتي تقدمها شركة لايت مقابل 30 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة بالشراكة مع شركات الاتصالات.

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وفي حال اختيار عدم الاشتراك، فإن بالإمكان إقران (Light Phone II) بهاتفك الأساسي وضبط إعادة توجيه المكالمات، بحيث يتم توجيه المكالمات الواردة والصادرة عبر (Light Phone II)، مما يجعل من الممكن استخدامه كهاتف مستقل أو كمكمل لهاتفك الحالي.

ولن يكون لدى (Light Phone II) وصول إلى خدمات التواصل الاجتماعي؛ أو البريد الإلكتروني؛ أو الأخبار؛ أو الإعلانات، مما يجعله يقدم تجربة مستخدم جديدة باستخدام ما تطلق عليه الشركة اسم “الأدوات” القابلة للتخصيص، وهي تطبيقات تهدف إلى جعل (Light Phone II) أكثر قدرة.

وتشتمل تلك التطبيقات على الآلة الحاسبة؛ وساعة المنبه، إلى جانب الاتجاهات المفصّلة؛ وخدمات الركوب؛ ووظيفة “العثور على هاتفي”.

وزودت الشركة جهازها الجديد ببطارية بسعة 950 ميلي أمبير، مما يمنحه عمر بطارية يدوم لزهاء 3 أيام من الاستخدام المنتظم، وزهاء أسبوع في وضع الاستعداد.

ويحتوي هاتف (Light Phone II) على إمكانيات البلوتوث؛ والشبكة اللاسلكية – بالرغم من وجود إمكانية الاتصال بالشبكة اللاسلكية، إلا أن الجهاز غير قادر أبدًا على تصفح الإنترنت – كما أن هناك منفذ لسماعات الرأس.