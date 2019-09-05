شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العام المقبل يشهد إطلاق أجهزة بمنافذ USB4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منتدى منفذى الـUSB الشهير بـ "USB-IF" اليوم أن المنظمة غبر الربحية قد وضعت اللمسات الأخيرة على المواصفات الفنية لمعيار نقبل البيانات USB4.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، ستصل هذه المواصفات إلى المصممين والمهندسين والمصنعين قريبًا، مما يعنى أنه يمكننا توقع وصول أول منتجات USB4 إلى الأرفف فى وقت ما فى عام 2020.

ولعل أبرز ما يميز هذا المعيار الجديد هو سرعته البالغة 40 جيجابت فى الثانية فى المسار المزدوج، مما يطابق معدل النقل فى Thunderbolt 3 ومضاعفة ذلك من USB 3.2.

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وسيستخدم USB4 عامل الشكل نفسه الذى يستخدمه USB type-C وسيكون متوافقًا مع USB 3.2 و USB 2.0 و Thunderbolt 3، وبعبارة أخرى، ستتمكن من استخدام أى جهاز USB من النوع C الموجود مع أى جهاز يوفر معيار USB4.

وسيكون الاتصال الجديد مشابهًا ل USB3 ، حيث أنه سيدعم بروتوكولات البيانات والعرض، لذا توقع رؤية المزيد من الشاشات تتميز باتصالات USB بالإضافة إلى منافذ HDMI.

وقد كان الانقسام بين USB3 و Thunderbolt 3 محبطًا بالنسبة للمستهلكين؛ ففى حين أن USB3 هو اتصال واسع الانتشار، فإنه ينقل البيانات بنصف سرعة (فى أحسن الأحوال) من Thunderbolt 3.

لكن USB4 سيقوم بدمج المعيارين الأساسيين معا، مما يؤدى إلى إنشاء اتصال بسعة 40 جيجابت فى الثانية من خطين، فيما يأمل البعض أن يصبحا اتصالًا موحدًا عبر الأجهزة والمنصات، وقد كان معدل نقل 40 جيجابت فى الثانية من Thunderbolt 3 بمثابة ميزة للمحترفين المبدعين، مما يسمح بتحرير ملفات الفيديو والرسوم المتحركة ونمذجة العمل بطريقة مبسطة.