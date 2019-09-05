شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف: منقار الطيور يعمل كالبوصلة ويستخدم المجال المغناطيسى للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن منقار الطيور المهاجرة مثل المغناطيس الذى يمكنها من التنقل ويعمل كبوصلة تستخدم المجال المغانطيسى للأرض لتحديد حركتها، هذا ما كشف عنه دراسة حديثة عن الهجرات الطويلة للطيور.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه الطيور المهاجرة بالإضافة إلى قدرتها على اكتشاف قوة الحقول المغناطيسية، لديهم بروتينات في أعينهم تسمح لهم برؤية الحقول المغناطيسية.

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كما تلتقط البروتينات الخطوط المغناطيسية في البيئة وتحولها إلى بوصلة بصرية، حيث تعمل العمليتان معًا لنقل المعلومات إلى أدمغة الطيور.

وأوضح العلماء، أن هناك قدرا كبيرا من الغموض يظل قائما فيما يتعلق بكيفية الجمع بين المعلومات التي تلقاها منقار الطائر وعيونه لإنشاء خريطة ملاحية.

ويقول باحثون من جامعة جوته بفرانكفورت ألمانيا، إنه لا يزال من غير المعروف كيف يدمج دماغ الطائر المعلومات المغناطيسية مع مدخلات حسية أخرى مثل الرؤية والرائحة، وليست الطيور هي الحيوانات الوحيدة التي تستخدم الإدراك المغناطيسي، لكن يقول العلماء إن الأبحاث الحالية تشير إلى أن الطيور تستخدم المغناطيسية بشكل مختلف تمامًا عن الحيوانات الأخرى مثل الأسماك والثدييات والزواحف.