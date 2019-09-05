تكنولوجيا: SpaceX تختبر إطلاق تجريبى لأول صاروخ يحمل رائد فضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أطلقت شركة SpaceX الصاروخ الذي سيطلق أول مهمة مؤلفة من طاقم بشري في تاريخ الشركة، وذلك على متن مركبة كرو دراجون التى عادة ما تطلقها الشركة فى شحن البضائع وليس البشر.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، قال ممثلو الشركة، إنها أجرت اختبارًا ثابتًا للإطلاق على صاروخ فالكون 9 في أرض اختبار الشركة في ماكجريجور بتكساس.
وستنطلق هذه المهمة على متن مركبة كرو دراجون لنقل رواد فضاء ناسا بوب بهنكين ودوج هورلي إلى محطة الفضاء الدولية في المستقبل القريب.
فقد وقعت ناسا اتفاقية بمليارات الدولارات مع كل من SpaceX و Boeing في سبتمبر 2014، وتعتمد وكالة الفضاء على هاتين الشركتين لتوفير خدمات النقل من وإلى مختبر المدار.
ووصلت مركبة كرو دراجون بالفعل لمحطة الفضاء الدولية في شهر مارس الماضي في مهمة اختبار غير ناجحة لمدة ستة أيام معروفة باسم Demo-1، ثم تم اختبارها مرة أخرى حيث انفجرت كرو دراجون أثناء اختبار لمحركات الإطلاق المجهضة SuperDraco.
وكتب مسئولو ناسا في آخر تحديث لجدول الطاقم التجاري، "نحن نختبر ونتعلم وندمج التغييرات لتحسين تصميم وتشغيل أنظمة النقل الفضائي البشرية من الجيل التالي".
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