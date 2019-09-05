شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد طرحه للمستخدمين.. 9 مزايا فى نظام أندرويد 10 الجديد من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل نظام التشغيل أندرويد 10 على هواتف Google Pixel الذكية، وفيما يلى نعرض أبرز المميزات الجديدة الموجودة بنظام التشغيل أندرويد 10:

1. اسم جديد

على الرغم من أن جوجل سبق أن حددت تحديثات أندرويد الخاصة بها بأسماء الحلوى، إلا أن تحديث هذا العام أطلق عليه Android 10 فقط.

2. شعار جديد

جنبا إلى جنب مع الاسم الجديد، كشفت جوجل أيضا أن Android 10 سيكون له شعار جديد.

3. تحسين الأمن والخصوصية

على أمل حماية مستخدميها، أضافت جوجل العديد من مزايا الأمان والخصوصية الجديدة إلى Android 10، حيث سيتطلب نظام التشغيل الآن من التطبيقات طلب أذونات بشكل متكرر أكثر عند الوصول إلى بيانات موقع المستخدمين، وكذلك التشفير المحسن، بفضل الدعم لمعيار TLS.13.

4. دعم الهواتف الذكية القابلة للطي و 5 G

سيكون Android 10 هو أول نظام تشغيل يدعم الهواتف الذكية القابلة للطي و 5G، حيث قالت جوجل: "لقد تم تصميم Android Q لدعم إمكانات الأجهزة القابلة للطي - بدءًا من تعدد المهام إلى التكيف مع أبعاد مختلفة للشاشة أثناء فتح الهاتف.

5. الوضع المظلم على نطاق النظام

من المتوقع أن يقدم Android 10 وضع مظلم على مستوى النظام، مما يسعد المستخدمين.

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6. إزالة الأزرار الإفتراضية

واحدة من أكبر التغييرات التي نتوقع أن نراها في Android 10 هي إزالة زر الرجوع وغيره من الأزرار الإفتراضية واستبدال ذلك بالإيماءات.

7. الردود الذكية

يستخدم Android 10 أيضًا تعلم الآلة على الجهاز لتشغيل ميزة الرد الذكي، حيث قالت جوجل "إن تعلم الآلة على الجهاز يعمل أيضًا على تمكين ميزة الرد الذكي، والتي تم دمجها الآن في نظام الإشعارات في Android ، مما يسمح لأي تطبيق مراسلة باقتراح ردود في الإشعارات.

8. وضع التركيز

كجزء من مجموعة أدوات Digital Wellbeing ، يتضمن Android 10 وضع Focus جديدًا ، مصمم لمساعدتك على التركيز دون إلهاء، حيث قالت جوجل "يمكنك تحديد التطبيقات التي تجدها مشتتة - مثل البريد الإلكتروني أو الأخبار - وإسكاتها حتى تخرج من وضع التركيز".

9. الضوابط الأبوية الجديدة

أخيرًا ، كشفت Google عن جعل "رابط العائلة" جزءًا من كل جهاز به رفاهية رقمية، حيث قالت جوجل: "لمساعدة الأطفال والعائلات على إيجاد توازن أفضل مع التكنولوجيا ، فإننا نجعل رابط العائلة جزءًا من كل جهاز به رفاهية رقمية (بدءًا من Android Q) ، بالإضافة إلى إضافة ميزات مطلوبة مثل وقت المكافأة والقدرة على وضع حدود زمنية خاصة بالتطبيق. "