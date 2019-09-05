كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مكبرات صوت شفافة قابلة “للتحديث” مع هيكل من الألومنيوم والزجاج

متابعة-سنيار: كشفت شركة التكنولوجيا الفائقة “transparent sound ” التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها عن مكبرات الصوت الشفافة، وهو منتج تم تجريده من العناصر الأساسية، وتصميمه من هيكل واحد من الألومنيوم وألواح زجاجية مقسّمة.

تم تحديد الموسيقى باعتبارها محور التركيز الرئيسي للتصميم، ومن المتوقع أن تكون مكبرات الصوت جزءا رائعا من التكنولوجيا التي يمكن ترقيتها بمرور الوقت.

يأتي مكبر الصوت الشفاف مزودا بتقنية البلوتوث ولكنه مستعد لأي تقنية يمكن أن تأتي بعد.

لاستخدامه، ليست هناك حاجة لأي تطبيق لأنه يتميز بحيز في الأسفل يمكنه إجراء الترقيات اللاسلكية المختلفة وتشغيلها، مما يتيح للعملاء الحفاظ على تحديث المنتج حسب تفضيلاتهم وتغيير جزء صغير فقط عند ظهور شيء جديد بدلاً من ذلك استبدال الوحدة بأكملها.

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وقالت الشركة: “طموحنا هو ابتكار منتجات تكنولوجية نوعية تتقدم في العمر بكرامة ويمكن حتى نقلها إلى الجيل التالي.”

تتوفر مكبرات الصوت الشفافة في حجمين: الصغير بسعر 500 يورو، والحجم بسعر 1000 يورو.