كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| لامبورغيني تكشف عن “sián” أول سيارة إنتاج هجينة للعلامة التجارية

متابعة-سنيار: كشفت لامبورغيني عن أول سيارة هجينة، وأطلقت عليها اسم “sián”، والتي تعني”وميض البرق” في لهجة بولونيا التقليدية.

يعد الطراز الجديد، الذي سيتم عرضه لأول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات في ألمانيا الأسبوع المقبل، أسرع وأقوى لامبورغيني على الإطلاق.

السيارة الحديثة مزودة بنظام هجين يزن 34 كلغ وذلك لكل من المحرك والمكثفات، أي أن مقدار القوة إلى الوزن هو 1 كلغ لكل حصان.

وقد تم تطوير سيان بالاعتماد على أفنتادور من خلال استخدام الكثير من مكوناته بما فيها محرك الأسطوانات الـ 12 بتنفس طبيعي سعة 6 5 ليتر.

وتعتمد سيان على بطارية 48 فولت ومحرك كهربائي بقوة 34 حصاناً يقترن مباشرة بعلبة التروس لتوفير عزم لحظي وينقل الحركة مباشرة إلى العجلات كأول نظام منخفض الفولت يعمل على ذلك، ويؤمن المحرك الكهربائي وحده الحركة للسيارة على السرعات المنخفضة بما يسمح بركان سيان بهدوء بعيداً عن هدير محرك الـ V12 .

يعمل النظام الهجين مع المحرك الميكانيكي على توليد 819 حصانا، كما يتميز بكونه الأول عالمياً في سيارة هجينة يستخدم المكثفات الفائقة لتخزين الطاقة الكهربائية عوضاً عن بطارية الليثيوم أيون الأمر الذي يسمح بتخزين ثلاث أضعاف الطاقة مقارنة بالأخيرة وبوزن أخف بمقدار الثلث فقط! وقامت لامبورغيني بتثبيت المكثفات ما بين المحرك والمقصورة لضمان أفضل توزيع للوزن.



تحتاج سيان إلى 2.8 ثانية للوصول لسرعة 100 كلم/س من التوقف مع سرعة قصوى تقف على أعتاب 350 كلم/س.

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يتضمن lamborghini sián نظام فرامل متجدد، تم تطويره بشكل خاص بواسطة lamborghini.

كما تم تحسين الديناميكا الهوائية مما أدى إلى تصميم أكثر كفاءة، ويتم توجيه تدفق الهواء من خلال التقسيمات الأمامية ومن خلال غطاء المحرك الأمامي، ومن خلال مآخذ الهواء الجانبية.

لن تصنع لامبورغيني سوى 63 من النموذج الهجين، احتفالا بذكرى سنة تأسيسها، 1963، وقد تم بيع النماذج الــ 63 بالفعل بتكلفة 3.6 مليون دولار لكل منها.

من المقرر أن يتم الكشف عن أحدث ابتكارات لامبورغيني أمام الجمهور في معرض فرانكفورت للسيارات لعام 2019، والذي يستمر من 12 إلى 22 سبتمبر.