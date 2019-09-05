كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Google” تصدر نظام “Android 10” مع الوضع المظلم لتوفير البطارية

متابعة-سنيار: أصدرت Google رسميا نظام Android 10، وهو الإصدار الأول من البرنامج باسم غير الحلوى.

تم نشر التحديث، المعروف سابقا باسم Android Q، على هواتف Pixel يوم الثلاثاء وسيكون متاحا لأجهزة Android الأخرى في وقت لاحق من هذا العام.

إلى جانب الاسم الجديد، يأتي Android 10 بالعديد من الميزات، بما في ذلك الوضع المظلم الجديد، وضوابط الخصوصية، و Live Captions.

على الرغم من القائمة الطويلة من التحسينات، من المحتمل أن يكون وضع “Dark Theme” المظلم أفضل ميزات الإصدار الجديد، حيث أنه يتيح تحويل الواجهة فى جميع التطبيقات من خلال زر يوجد فى قائمة الإعدادات بحيث لايؤثر بشكل سلبى على العين، إضافة إلى إطالة عمر البطارية.

يأتي Android 10 أيضا مع ميزة Live Captions المضمنة، وهي ميزة جديدة تقوم تلقائيا بإنشاء التسميات التوضيحية في الوقت الفعلي لأي صوت يتم تشغيله على هاتفك، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ومقاطع الفيديو والبودكاست. تعمل الميزة، التي أطلقتها Google في وقت سابق من هذا العام في I / O، حتى عندما يكون هاتفك غير متصل بالإنترنت.

Advertisements

تشمل التغييرات الأخرى دعم إمكانية الاستجابة للإيماءات من خلال الانتقال بين التطبيقات بالسحب والتمرير من جابني الشاشة إلي جانب إلغاء زر العودة واستبداله بالسحب لأعلى من زر “Home”.

من ناحية الرفاهية الرقمية، تقدم Google أيضا عناصر تحكم جديدة للإشعارات، مما يتيح لك إسكات تنبيهات محددة ووضع التركيز “Focus” والذي يتيح للمستخدم تحديد التطبيقات التي يريد التركيز عليها بدون تشتيت الانتباه.

سيتم إطلاق النسخة النهائية من الإصدار الحديث خلال الربع الثالث من سبتمبر حتى شهر ديسمبر لهذا العام ومن المقرر سيعمل نظام “أندرويد 10” على هواتف “بكسل الجيل الأول (بكسل، وبكسل إكس إل)، وبكسل الجيل الثاني (بكسل 2، وبكسل 2 إكس إل)، وبكسل الجيل الثالث (بكسل 3 وبكسل 3 إكس إل، وبكسل 3 أي، وبكسل 3 أي إكس إل).