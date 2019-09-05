كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة “Huawei” تتهم الحكومة الأمريكية بشن “هجمات إلكترونية” ضدها

متابعة-سنيار: أدانت شركة الاتصالات الصينية الادعاءات بأنها سرقت براءات اختراع كاميرا الهواتف الذكية، وفي الوقت نفسه اتهمت الحكومة الأمريكية بشن “هجمات إلكترونية” ضدها.

هذا الادعاء هو واحد من العديد من الادعاءات التي صدرت في بيان صحفي الثلاثاء، ويزيد من العلاقة المتوترة بالفعل بين الشركة والسلطات الأمريكية.

تصر شركة Huawei على أنه بالإضافة إلى الضغط على الدول الأخرى لحظر منتجاتها، فإن الحكومة الأمريكية “تستخدم كل أداة تحت تصرفها – بما في ذلك السلطات القضائية والإدارية، بالإضافة إلى مجموعة من الوسائل الأخرى – لتعطيل أعمال هواوي وشركائها “.

ووفقا لشركة Huawei ، شملت هذه التصرفات “إطلاق” هجمات إلكترونية للتسلل إلى شبكات الإنترانت الداخلية ومعلومات Huawei. ”

وتقدم الشركة قائمة بالتظلمات ضد الحكومة الأمريكية تتراوح بين محاولة لتظاهر كموظفين في شركة Huawei في محاولة “لإثبات ادعاء قانوني لاتهامات لا أساس لها ضد الشركة”.

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تأتي هذه الاتهامات بعد الأنباء التي تفيد بأن شركة Huawei تعتزم إطلاق أحدث هواتفها الذكية، Mate 30، في ألمانيا في 19 سبتمبر.

والجدير بالذكر أن الهاتف الجديد سيأتي من دون أي تطبيقات أو خدمات من Google نتيجة لنزاع Huawei المستمر مع السلطات الأمريكية.

ويضيف البيان الصحفي للشركة: “ندين بشدة الجهود الخبيثة والمنسقة التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتشويه سمعة شركة Huawei والحد من موقعها الريادي في هذه الصناعة”.