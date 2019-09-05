تكنولوجيا: HONOR تكشف عن هاتف HONOR 20S من الفئة المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العلامة التجارية HONOR أحدث هاتف من الفئة المتوسطة للشركة في الصين وهو الهاتف 20S، وسيأتي الهاتف بالمواصفات التالية: مواصفات HONOR 20S: شاشة: FHD+ All-View

شاشة : 6.26 بوصة

نسبة الشاشة: 91.7%

كاميرا سيلفي: 32 ميجا بيكسل مع مستشعر سوني IMX586 1/2 وفتحة عدسة f / 1.8 عدسة AIS .

كاميرا خلفية ثلاثية: مستشعر 48 ميجابيكسل والثاني بدقة 8 ميجابيكسل ultra-wide وبينما الثالث مستشعر macro بدقة 2 ميجابيكسل.

معالج: Kirin 810 7nm SoC

ذاكرة عشوائية: 8 / 6 جيجابايت

مساحة تخزين: 128 جيجابايت

نظام: Android Pie مع واجهة Magic UI

الأبعاد: 154.25 × 73.97 × 7.87 مم

الوزن: 172 جرام

سعة البطارية: 3750mAh / 3650mAh مع ميزة الشحن السريع 20W.

الألوان: الأسود /الأبيض/ الأزرق/ والسعر 265 دولار لسعة 6 جيجا بايت، والـ 8 جيجا بايت بتكلفة 307 دولار. المصدر اعلان



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