الهاتف BlackShark 2 Pro ينتزع صدارة قائمة الهواتف الذكية الأسرع على منصة AnTuTu

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت منصة إختبارات الأداء الصينية AnTuTu للتو بنشر قائمتها لأسرع 10 هواتف ذكية تم إختبارها على منصتها خلال شهر أغسطس الماضي، والصدارة كانت للهاتف Xiaomi BlackShark 2 Pro الذي حقق 469708 نقطة. تستند هذه التصنيفات على الإصدار الثامن من تطبيق AnTuTu والذي لا يزال متاحًا في الصين فقط.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن النتائج تستند على متوسط التقييم الذي حصل عليه كل هاتف. يركز الإصدار الجديد من تطبيق AnTuTu على نتيجة الذاكرة مما يعني أن الهاتف نفسه يمكن أن يحصل على نتائج مختلفة بناء على المكونات التي يأتي بها.

النسخة المُزودة بـ 12GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية من الهاتف Xiaomi BlackShark 2 Pro هي من حصدت الصدارة، وتلتها نسخة 8GB/128GB من الهاتف Asus ROG Phone 2 والتي حققت 469590 نقطة. هذه هي الهواتف الوحيدة المزودة بالمعالج +Snapdragon 855 الموجودة في هذه القائمة، فبقية الهواتف تعمل بالمعالج Snapdragon 855 العادي. أما بخصوص المرتبة الثالثة، فقد كانت من نصيب نسخة 12GB/256GB من الهاتف OnePlus 7 Pro والتي حققت 447345 نقطة.

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أما بخصوص المراتب المتبقية، فقد كانت من نصيب كل من ZTE nubia Red Magic 3 و OnePlus 7 و BlackShark 2 و Xiaomi Mi9 Explorer Edition و ZTE Axon 10 Pro 5G و Meizu 16s و Redmi K20 Pro، على التوالي.