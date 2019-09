صفقة اليوم.. خصم 92% على حزمة التعلم الآلي بلغة بايثون مع 4 كتب إلكترونية

حزمة التعلم الآلي بلغة بايثون Machine Learning with Python Course and E-Book Bundle.

عدد الدورات التدريبية: 5

عدد الدروس: 142

المدة: 13 ساعة

الكتب الإلكترونية: 4

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 649 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49 دولارًا.

نسبة الخصم: 92%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

اكتسبت تخصصات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، والروبوتات شعبية كبيرة في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل التطور المستمر في قطاعات التقنية؛ ونتيجة لذلك زاد معدل الطلب على الوظائف ذات الصلة بتلك التخصصات، حيث أشار استطلاع رأي قام به موقع Hired للتوظيف إلى زيادة الطلب على هذه الوظائف، كما أن الطلب على وظيفة مهندس تعلم آلي قد شهد زيادة سنوية بنسبة 39%.

يمكنك الاستفادة من زيادة الطلب الوظيفي على هذه التخصصات، وتطوير مهاراتك من خلال الحصول على الحزمة التدريبية في التعلم الآلي بلغة البرمجة بايثون (Machine Learning with Python Course and E-Book Bundle) مع خصم يصل إلى 92%.

تتيح لك هذه الحزمة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 5 دورات تدريبية، مقسمة إلى 142 درسًا، وأكثر من 13 ساعة من المحتوى التدريبي، بالإضافة إلى 4 كتب إلكترونية، لمساعدتك في التعرف على تقنيات التعلم الآلي، وكيفية استخدام لغة البرمجة بايثون لا ستخراج البيانات.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 649 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 49 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 92 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التعلم العميق، وكيفية استخدام TensorFlow لمعالجة البيانات بشكل أكثر فعالية لبناء نماذج تنبؤية دقيقة.

كما ستتعلم كيفية استخدام لغة البرمجة بايثون Python – وهى لغة برمجة متعددة الأغراض، وتعتبر من أفضل لغات البرمجة للمبتدئين بسبب بساطتها – في تطبيق الانحدار الخطي المتعدد الأبعاد للتنبؤ، واكتشاف تقنيات استخراج البيانات، وكيفية استخدام مكتبات بايثون في استخراج البيانات، بالإضافة إلى بناء تطبيق ذكي قادر على التنبؤ وفقًا للبيانات المعطاة.

ستتنقل بعد ذلك إلى تعلم تقنيات التعلم الآلي في التصنيف والانحدار مثل: (logistic regression)، و(k-NN classifier)، وفهم تقنية (backpropagation) وقدرتها على تدريب الشبكات العصبية.

بالإضافة إلى حصولك على 4 كتب إلكترونية في التعلم الآلي، والتحليلات التنبؤية، وعلوم البيانات التي تعتبر أحد أكثر المجالات طلبًا للوظائف اليوم.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Deep Learning with TensorFlow

Beginning Python

Deep Learning with Python

Data Mining with Python

Mastering Python

فيما يلي أسماء الكتب الإلكترونية التي تتضمنها الحزمة: