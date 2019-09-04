تكنولوجيا: Overwatch قادمة قريباً على أجهزة سويتش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على ما يبدو أن أشهر ألعاب التصويب Overwatch من Blizzard سوف تصل قريباً إلى أجهزة سويتش، حيث جائت أخبار من كلاً من Eurogamer و Kotaku تؤكد أن اللعبة ستصل قريباً على أجهزة سويتش الشهر المقبل، كما تتبع هذه التقارير مجموعة من التسريبات التي تشير إلى وجود الإصدار بالفعل.

وبهذا فقد أصبح عاماً مزدحماً لـ Overwatch إلى جانب الإصدار الخاص بأجهزة سويتش فقد أضاف المطور إلى اللعبة أثنين من الأبطال الجدد وهما Baptiste و Sigma خلال عام 2019، بالإضافة إلى عدد من التغييرات الرئيسية مثال طور Workshop وميزة قائمة الأنتظار والمصممة لتكوين فرق أكثر توازناً، وعلى جانب منافسات e-sports تستعد رابطة Overwatch League لمبارايات الذهاب والأياب في موسمها الثالث خلال عام 2020 مع انطلاق تصفيات الموسم الثاني خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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