تكنولوجيا: سامسونج تجلب تقنية +HDR10 إلى تلفزيونات دقة 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج أنها سوف تدعم بث +8K HDR10، مما يعني أن جميع المحتويات الـ 8K سيكون لها ألوان أكثر ثراء وعمق على التلفزيونات ذات دقة الـ 8K.

وصرحت الشركة بأن ثلاث خدمات بث OTT أوروبية، بما في ذلك Chili و The Explorers و Megogo، سوف تدعم +8K HDR10 لتتوافق مع محتوى +8K HDR10 الخاص بها.

جدير بالذكر أن هذا مجرد إعلان رمزي في الوقت الحالي، حيث لا تقدم أي من هذه الخدمات بث 8K من أي نوع في الوقت الحالي وكذلك بالكاد هناك عدد قليل من المستهلكين يمتلك تلفزيون بدقة 8K.

ولقد أشارت سامسونج إلى أنها ستعمل على تمكين تقنية +8K HDR10 الأولى في العالم. ومع ذلك، فعلى الرغم من أن تقنية +HDR10 عبارة عن اختراع من سامسونج مصمم للعمل مع Dolby Vision، إلا أن المستخدمون سيحتاجون إلى أجهزة تلفاز تدعم هذه التقنية سواء من سامسونج أو من شركائها الآخرين، بما في ذلك Panasonic و Hisense.

Advertisements

وفي الوقت نفسه أعلنت شركات أخرى، بما في ذلك LG، عن دعمها لـ Dolby Vision HDR على التلفزيونات ذات دقة 8K.

المصدر

اعلان

