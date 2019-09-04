تكنولوجيا: Quadro RTX 6000 قد يكون أفضل معالج رسوميات للحواسب المحمولة على الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة إنفيديا معالج رسومات جديد والمخصص لأجهزة الحواسب المحمولة وهو؛ Quadro RTX 6000، والذي سيصل أولًا إلى حاسب ASUS StudioBook. فمع 24 جيجابايت من الذاكرة عالية السرعة والأداء الفائق، سيتفوق هذا المعالج على معالجي GeForce RTX 2080 8GB و Quadro 5000 16GB.

ولقد وعدت شركة إنفيديا بأن هذا الإصدار سوف يسمح لك بتحرير مقاطع الفيديو بأعلى جودة وسيقدم أداء يتطابق تقريبًا مع بطاقة Quadro RTX 6000 الخاصة بالأجهزة المكتبية والتي تُكلف حوالي 4000 دولار.

لا نعرف حتى الآن المواصفات الموجودة مع إصدار الحاسب المحمول، ولكن يحتوي الإصدار المكتبي من RTX 6000 على 4608 CUDA و 576 Tensor و 72 RT ، مقارنة بـ 4352 CUDA و 544 Tensor و 68 RT على RTX 2080 Ti.

جدير بالذكر أن شركة إنفيديا تقدم نوع جديد من نظام التبريد على الحواسب المحمولة والذي يعمل على جعل درجة الحرارة الخاصة بلوحة المفاتيح مناسبة مع درجة حرارة الجلد بحيث تكون قابلة للمس. كما انه يسمح أيضًا للشاشات ذات دقة 4K وتردد 120 هرتز، ومحولات الطاقة النحيفة، وتقنية Optimus الجديدة التي تعمل على التبديل التلقائي بين معالجات إنفيديا وإنتل، على توفير الأداء والطاقة حسب الحاجة. هذا بالإضافة إلى نواة Turing RT و Tensor المعتادة والمستخدمة في تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي على الألعاب المدعومة.

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وبالتأكيد، ستكلف جميع الحواسب المحمولة الداعمة لهذا المعالج الكثير، ومع ذلك، لم تكشف Asus عن سعر ASUS StudioBook حتى الآن.

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