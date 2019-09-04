مبيعات الهاتف Redmi Note 8 Pro تتخطى حاجز 300 آلف وحدة في اليوم الأول فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، قامت شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi Note 8 Pro مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل. تم عرض هذا الهاتف للبيع هذا الأسبوع وحطم بالفعل الرقم القياسي للشركة في أول دفعة يتم عرضها للبيع، فقد تمكنت من بيع أكثر من 300 آلف وحدة من الهاتف في أول يوم له في السوق.

على سبيل المقارنة، تم بيع 100 آلف وحدة من الهاتف Redmi Note 7 عندما تم طرحه لأول مرة في السوق، حتى لو تم بيعها في أقل من عشرة دقائق.

Redmi Note 8 Pro هو هاتف مثير للإهتمام حقًا، فبغض النظر عن الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل، فهذا الهاتف يضم كذلك مواصفات أخرى مميزة تشمل المعالج MediaTek Helio G90T الثماني النوى، والبطارية التي تبلغ سعتها 4500mAh والتي تدعم الشحن السريع بقوة 18W. والجميل في كل هذا أنه يمكنك الحصول على هذا الهاتف مقابل 200 دولار أمريكي فقط.

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إذا كان هذا السعر مرتفعًا بالنسبة لك، فلا يزال بإمكانك أيضًا الحصول على الهاتف Redmi Note 8 العادي الذي يضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل والمعالج Snapdragon 665، وبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 18W أيضًا مقابل 140 دولار أمريكي فقط.

يُباع كلا الهاتفين حاليًا في الصين فقط، ولكن أكد لنا رئيس فرع شركة Xiaomi في الهند، السيد Manu Kumar قبل فترة أنه سيتم إطلاق الهاتف Redmi Note 8 Pro في الهند وفي الأسواق العالمية بعد ثمانية أسابيع على الأقل من الإطلاق الرسمي.