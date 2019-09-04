تلفاز LG 8K OLED TV بحجم 88 إنش متوفر الآن للشراء، ولكن لا تسأل عن السعر

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق، قامت شركة LG بإزاحة الستار رسميا عن تلفاز OLED بحجم 88 إنش وبدقة 8K. إذا كنت تأمل لأي سبب من الأسباب في أن تتمكن من شراء هذا التلفاز، فأنت محظوظ لأن شركة LG أعلنت الآن أن هذا التلفاز أصبح متوفرًا للشراء بشكل رسمي.

إذا كنت تبحث عن دليل لما ستصل إليه التقنية في السنوات القليلة القادمة، فقد يساعدك هذا التلفاز في ذلك. لا يزال محتوى 4K في تزايد، مما يعني أنه بعد شراء تلفاز بدقة 8K، سيتعين عليك الإنتظار لفترة قبل الحصول على القدر الكافي من محتوى 8K، فهذا المحتوى لا يزال نادرًا جدًا نظرًا لعدم وجود العديد من الشركات التي تدعم هذه الدقة حاليًا، لذلك لا يوجد سبب حقيقي يدفعك لشراء تلفاز بدقة 8K حاليًا.

سيُوفر هذا التلفاز الأحدث من شركة LG دقة تصل إلى 4320×7680 بكسل، وسيضم عدة منافذ تشمل HDMI 2.1 و AirPlay 2 و HomeKit. أيضًا بالنسبة لأسواق محددة، سيأتي هذا التلفزيون أيضًا مع Google Assistant أو Alexa. ووفقا لرئيس قسم الإتصالات المتنقلة والترفيه المنزلي في شركة LG، السيد Brian Kwon، فقد صرح بالقول : ” تلفزيونات 8K الجديدة تُظهر أن LG تلتزم التزامًا عميقًا بتزويد المستهلكين بتكنولوجيا 8K حقيقية كما هو محدد في معايير صناعة الشاشات الثابتة. لا تعتبر تلفزيونات LG 8K OLED و NanoCell مجرد تلفزيونات مزودة بمزيد من البكسلات، ولكنها توفر أيضًا كل تقنيات العرض الحديثة الخاصة بنا “.

إذا كان هذا التلفاز يثير إهتمامك، وترغب في شرائه، فليكن في علمك أنه ليس رخيصًا، فهو يُكلف ما يصل إلى 42 آلف دولار أمريكي.