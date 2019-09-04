Acer تكشف عن النقاب عن حواسيب محمولة جديدة للاعبين ستشق طريقها للشرق الأوسط

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالحواسيب المحمولة للألعاب، فسلسلة الحواسيب من شركة Acer معروفة بالفعل. إذا كنت تفكر في الحصول على واحد من هذه الشركة، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أنه في معرض IFA 2019، أعلنت شركة Acer عن إثنين من الحواسيب المحمولة الجديدة للألعاب، وهذين الحاسوبين هما Acer Predator Triton 300 و Acer Predator Triton 500.

وبالنسبة للحاسوب Acer Predator Triton 300، فهو عبارة عن حاسوب محمول للألعاب يستهدف في الأساس اللاعبين الذين يتنقلون كثيرًا، فهذا الحاسوب يزن 2.3 كيلوجرام فقط، وعلى الرغم من أنه لا يزال ثقيلاً، إلا أنه لا يزال خفيفًا في نفس الوقت مقارنة مع الحواسيب الأخرى الموجهة للاعبين. وتحت الهيكل، ستجد هناك الجيل التاسع من المعالج Intel Core i7 بالإضافة إلى بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1650، فضلا عن ما يصل إلى 32GB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 2 تيرابايت من الذاكرة الداخلية SSD و HDD. وعلاوة على ذلك، فهو يضم كذلك شاشة FullHD بحجم 15.6 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz مع سرعة إستجابة تبلغ 3ms.

Advertisements

أما بخصوص الحاسوب Acer Predator Triton 500، فهو يضم تقريبًا نفس المواصفات التقنية للحاسوب Acer Predator Triton 300 بإستثناء أنه سيحصل على شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 300Hz على الرغم من أنها لا تزال تمتاز بحجم 15.6 إنش وبدقة FullHD. وفيما يخص الأسعار والتوافر، فقد قامت شركة Acer بتسعير الحاسوب Acer Predator Triton 300 بسعر يبدأ من 1299$ مع العلم بأنه من المتوقع أن يصل إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى، سيتم إطلاق الحاسوب Acer Predator Triton 500 في أمريكا الشمالية في شهر ديسمبر بسعر يبلغ 2799$.