شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوحيا..21 عاما على تأسيس جوجل وتغريم يوتيوب 170 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الكثير من الأخبار التكنولوجية والفلكية المهمة، بدءا من احتفال جوجل بمرور 21 عاما على تأسيسها وصولا لتحديث شكل تطبيق فيس بوك على الهواتف الذكية، لذا نعرض فيما يلى أهم الأحداث التى شغلت العالم على مدار اليوم

هما المصريين بيفكروا في إيه؟ أبرز ما بحث عنه المصريون على جوجل آخر 5 سنوات

تحديث جديد لشكل فيس بوك على الهواتف المحمولة

واشنطن بوست: جوجل تواجه تحقيقًا آخر لمكافحة الاحتكار قريبًا

اختراق كلمات المرور والبريد الإلكترونى لأكثر من نصف مليون شخص

تغريم يوتيوب 170 مليون دولار لجمع بيانات عن أطفال Advertisements

فى ذكرى تأسيسه .. 17 حقيقة مذهلة لا تعرفها عن جوجل

جوجل تطرح رسميا نظام التشغيل أندرويد 10 الجديد.. اعرف مميزاته مايكروسوفت تعترف بوجد خطأ يستهلك قوة المعالج بويندوز 10.. اعرف إزاى تعالجه

فى مثل هذا اليوم.. أول مناورة صواريخ فى الفضاء السحيق