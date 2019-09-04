علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوحيا..21 عاما على تأسيس جوجل وتغريم يوتيوب 170 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الكثير من الأخبار التكنولوجية والفلكية المهمة، بدءا من احتفال جوجل بمرور 21 عاما على تأسيسها وصولا لتحديث شكل تطبيق فيس بوك على الهواتف الذكية، لذا نعرض فيما يلى أهم الأحداث التى شغلت العالم على مدار اليوم

هما المصريين بيفكروا في إيه؟ أبرز ما بحث عنه المصريون على جوجل آخر 5 سنوات

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تحديث جديد لشكل فيس بوك على الهواتف المحمولة

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واشنطن بوست: جوجل تواجه تحقيقًا آخر لمكافحة الاحتكار قريبًا

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اختراق كلمات المرور والبريد الإلكترونى لأكثر من نصف مليون شخص

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تغريم يوتيوب 170 مليون دولار لجمع بيانات عن أطفال

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فى ذكرى تأسيسه .. 17 حقيقة مذهلة لا تعرفها عن جوجل

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جوجل تطرح رسميا نظام التشغيل أندرويد 10 الجديد.. اعرف مميزاته

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مايكروسوفت تعترف بوجد خطأ يستهلك قوة المعالج بويندوز 10.. اعرف إزاى تعالجه

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فى مثل هذا اليوم.. أول مناورة صواريخ فى الفضاء السحيق

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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