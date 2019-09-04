تكنولوجيا: وكالة الطاقة الذرية : فرنسا فى مقدمة الدول إنتاجا للطاقة النووية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فرنسا احتلت المركز الأول فى انتاج الطاقة النووية، مشيرا الى وجود 58 مفاعلا للطاقة النووية فى البلاد تنتج ما يقرب من 72 ٪ من احتياجات توليد الكهرباء في فرنسا .
وقال بيان للوكالة الدولية اليوم الاربعاء – من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا – أن أسطول فرنسا النووي مسؤول أيضًا عن إنتاج كمية كبيرة من الوقود المستهلك والنفايات المشعة.
وأشار البيان الى تأكيد خبراء فرنسيين أن السياسة الوطنية للتعامل مع الوقود المستهلك في فرنسا تتسم بالقوة بالإضافة إلى وجود التشريعات الصارمة والعمل تحت مظلة هيئة تنظيمية قوية مما يؤدي إلى توفير إمدادات فعالة وآمنة وخفض عبء النفايات المشعة.
واعتبر البيان أن إعادة تدوير الوقود المستهلك تعد عنصرا رئيسيا في استراتيجية القطاع النووي الفرنسي و الذي يتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة الصناعية.
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