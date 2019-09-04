شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. أول مناورة صواريخ فى الفضاء السحيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت مركبة الفضاء مارينر 2 التابعة لوكالة ناسا الأمريكية أول مناورة صاروخية على الإطلاق في الفضاء السحيق في منتصف الطريق لتصحيح سريع في طريقها إلى كوكب الزهرة، فى ذات اليوم 4 سبتمبر، ولكن من عام 1962، أى منذ أكثر من نصف قرن.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت قد أطلقت المركبة قبل ثمانية أيام فقط، وتحتاج إلى التأكد من أن مسارها سيأخذها إلى كوكب الزهرة.

وكانت المناورة ضرورية لأن صاروخ Atlas-Agena الذي أطلق مهمة Mariner 2 لم يطلق بدقة كافية للحصول على المسار الصحيح في دفعة واحدة.

Advertisements

وأطلقت محركاتها لمدة 34 دقيقة للمساعدة في توجيهها في الاتجاه الصحيح، عندما كانت على بعد حوالي 1.5 مليون ميل من الأرض.

وتطلبت المناورة بأكملها خمسة أوامر منفصلة تم إرسالها من وحدة التحكم في المهمة، لإخبار المركبة الفضائية بالتدحرج والانعطاف.

وبعد مائة يوم، طار مارينر 2 حول كوكب الزهرة وأصبحت أول مركبة فضائية تطير بنجاح حول كوكب آخر.