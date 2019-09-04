شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موزيلا تطلق نسخة فايرفوكس 69 بمزايا لمنع تعدين العملات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة موزيلا تحديث رئيسي جديد لمتصفح فايرفوكس التابع لها والذى حمل الإصدار 69 على كافة أنظمة تشغيل الأجهزة الشخصية والهواتف المحمولة، ويأتي هذا الإصدار بحجب مفعل بشكل افتراضى لتعدين العملات الرقمية، وكذلك الكوكيز الخاصة بمواقع التتبع.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أضافت موزيلا خصائص الحماية من تتبع المواقع للمستخدمين عبر الكوكيز منذ نسخة 43، وذلك عبر وضع التصفح الخاص قبل أربعة أعوام، وخلال الإصدارات التالية أضافت لها تحسينات كثيرة لتحجب ليس فقط الإعلانات وإحصائيات الاستخدام، كذلك منع تخزين الكوكيز على جهاز المستخدم.

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أما الميزة الأخرى الأبرز، فتتعلق بالمستخدمين الذين يواجهون ارتفاع في مستوى الضغط والحمل والحرارة في أجهزتهم، وذلك بسبب تعدين العملات الرقمية بشكل سري على الجهاز دون علم المستخدم، حيث يمكن الآن التعرف على مثل هذه الأنشطة وحجبها تلقائياً.