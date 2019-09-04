شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسميا.. تغريم يوتيوب 170 مليون دولار لجمع بيانات عن أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن شركة جوجل التى تملكها ألفابت وخدمة مقاطع الفيديو "يوتيوب" التابعة لها ستدفعان 170 مليون دولار لتسوية قضية زعم المدعون خلالها أن الشركة انتهكت القانون الاتحادى بجمع بيانات شخصية عن أطفال.

واتُهم موقع يوتيوب بتتبع المشاهدين لقنوات الأطفال باستخدام ملفات تعريف الارتباط "كوكيز" لبث إعلانات مستهدِفة بملايين الدولارات لهؤلاء المشاهدين.

والتسوية مع لجنة التجارة الاتحادية ومكتب الادعاء فى نيويورك، الذى سيحصل على 34 مليون دولار، هى الأكبر منذ بدء سريان قانون يحظر جمع معلومات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة في عام 1998، وتم تعديل القانون في 2013 ليشمل ملفات تعريف الارتباط التى تستخدم لتتبع عادات المستخدمين فى تصفح الإنترنت.

لكن الغرامة ضئيلة مقارنة بإيرادات الشركة، كانت شركة ألفابت، التى تحقق نحو 85 فى المئة من إيراداتها عن طريق المساحات الإعلانية وتقنيات الإعلانات، قد أعلنت فى يوليو أن إجمالى إيرادات الربع الثانى بلغت 38.9 مليار دولار.