الهاتف Honor Play 3 يوفر كاميرا بدقة 48MP وبطارية بسعة 4000mAh بسعر إقتصادي

فاطمة أيت طالب - دبي - Honor Play 3 هو الهاتف الذكي الثاني الذي تُعلن عنه العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم بعد الهاتف Honor 20S. ولكن على عكس الهاتف Honor 20S الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا اليوم، فالهاتف Honor Play 3 الجديد يُعتبر من الفئة الإقتصادية على الرغم من أنه يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبطارية بسعة 4000mAh.

وبغض النظر عن الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل، فالهاتف Honor Play 3 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا أخرى لإستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية المتواجدة في الثقب الموجود في الزاوية العلوي اليسرى، فهي تمتاز بدقة 8 ميغابكسل.

الهاتف Honor Play 3 الجديد يضم كذلك شاشة IPS LCD بحجم 6.39 إنش وبدقة +HD تغطي 90% من واجهة الهاتف، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710F، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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تقول الشركة الصينية أن الهاتف Honor Play 3 مقاوم للماء على الرغم من أننا نعتقد بأنه مقاوم للقطرات المائية فقط. وبصرف النظر عن ذلك، فسوف يتم عرض الهاتف Honor Play 3 الجديد بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والزهري.

عمومًا، الهاتف Honor Play 3 الجديد سيُصبح متوفرًا للطلب المسبق إبتداء من 10 سبتمبر مع العلم بأنه سيتم شحن أولى الوحدات في اليوم 17 سبتمبر. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فسوف تُكلف نسخة 4GB/64GB ما يعادل 140$، في حين ستُكلف النسختين 6GB/64GB و 4GB/128GB نفس السعر البالغ 180$.