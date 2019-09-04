أيسر تعلن عن كرسي ألعاب بسعر 14,000 دولار في IFA 2019

كشفت شركة (أيسر) Acer اليوم الأربعاء – في إطار مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية IFA 2019 بالعاصمة الألمانية؛ برلين – عن إصدار جديد من كرسي الألعاب باهظ الثمن (بريدتور ثرونوس أير) Predator Thronos Air.

وكانت الشركة التايوانية قد كشفت في العام الماضي عن الجيل الأول من كرسي الألعاب الذي كان يمتاز بإمكانية تحريك ذراع الشاشة ميكانيكيًا، ولكنه جاء بسعر باهظ قدره 20,000 دولار أمريكي، أما إصدار 2019 من الكرسي فتخلى عن إمكانات التحريك الميكانيكية للذراع لصالح تحريك يدويًا، وهو كما إصدار العام الماضي، مصنوع من الفولاذ، ويتضمن 3 شاشات.

ومع التنازل عن بعض المزايا، خفضت شركة أيسر سعر كرسي الألعاب الجديد (بريدتور ثرونوس أير) إلى 13,999 دولارًا أمريكيًا، وهو يأتي مع مكتب يتضمن لوحة مفاتيح وفأرة قابلتين للتكيف، ومسند للقدمين للإبقاء عليهما مرتفعتين. هذا؛ وتعتزم الشركة طرح الكرسي خلال الربع الرابع من 2019 في دول أوروبا وأمريكا الشمالية.

وإلى جانب كرسي الألعاب باهظ الثمن، أعلنت شركة أيسر اليوم عن حاسوبين جديدين من سلسلة حواسيب الألعاب (بريدتور)، الأول: (بريدتور تريتون 500) Predator Triton 500 الذي يمتاز بشاشة تعمل بتردد 300 هرتز وبدقة 1920×1080 بكسل، ويحتوي على بطاقة الرسوميات (جيفورس آر تي إكس 2080 ماكس-كيو) GeForce RTX 2080 Max-Q.

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ويقدم هذا الحاسوب أيضًا الجيل التاسع من معالجات (إنتل كور آر7) Intel Core i7، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 32 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع SSD. هذا؛ وتعتزم أيسر طرح هذا الحاسوب بسعر 2,799.99 دولارًا أمريكيًا في شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم.

أما الحاسوب الآخر، فهو: (بريدتور تريتون 300) Predator Triton 300، الذي يمتاز بأنه خفيف الوزن ونحيف، إذ يزن نحو 2.25 كيلوجرام، وهو يقدم شاشة بقياس 15.6 بوصةً، مع المعالج ذاته الموجود في أخيه الأكبر، وبطارية الرسوميات (جيفورس جي تي إكس 1650) GeForce GTX 1650، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 32 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة تصل إلى 1 تيرابايت من نوع SSD.

ويتضمن الحاسوب أيضًا دعم الإصدار الأحدث: (واي فاي 6)، كما أن الشاشة تعمل بتردد 144 هرتز. وتعتزم الشركة طرحه في أسواق أوروبا، وأفريقيا، والشرق الأوسط بسعر يبدأ من 1,299 يوروًا.