شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك: لا يحق للسلطات الأمريكية استخدام حسابات مزيفة لمراقبة الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك أمس إن وزارة الأمن الداخلى الأمريكية ستنتهك قواعد الشركة إذا قام الوكلاء بإنشاء ملفات تعريف مزيفة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعى للأجانب الذين يسعون لدخول البلاد.

وقالت سارة بولاك المتحدثة باسم فيس بوك لوكالة أسوشييتد برس فى بيان يوم الثلاثاء : "سلطات إنفاذ القانون، مثل أى شخص آخر، مطالبة باستخدام أسمائها الحقيقية على فيس بوك ونوضح هذه السياسة، فلا يُسمح بتشغيل حسابات مزيفة ، وسنعمل على أى حسابات منتهكة".

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وأوضحت بولاك إن الشركة قد أبلغت مخاوفها وسياساتها بشأن استخدام الحسابات المزيفة إلى وزارة الأمن الوطنى، وقالت إن الشركة سوف تغلق الحسابات المزيفة، بما فى ذلك الحسابات التابعة لتطبيق القانون السرى، عندما يتم الإبلاغ عنها.

جاء بيان الشركة عقب تقرير وكالة أسوشييتد برس يوم الجمعة بأن خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية قد سمحت لضباطها باستخدام حسابات وسائل التواصل الاجتماعى المزيفة.

أوضحت وزارة الأمن الداخلى التغيير إلى الوكالة فى بيان يوم الجمعة، مؤكدة بأن الحسابات المزيفة ستجعل من السهل على الوكلاء الذين يراجعون طلبات التأشيرة والبطاقة الخضراء والجنسية البحث عن تهديدات أمنية أو احتيالية.