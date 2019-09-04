شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هما المصريين بيفكروا في إيه؟ أبرز ما بحث عنه المصريون على جوجل آخر 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف اليوم 4 سبتمبر تأسيس محرك البحث جوجل، والذى جرى فى عام 1998 على يد سيرجي برين ولاري بايج، حيث يعد جوجل الآن أحد عمالقة منصات الإنترنت، فضلا عن كونه محرك البحث الأبرز الذي يعتمد عليه الكثير من المستخدمين حول العالم بشكل عام والمصريين بشكل خاص.

ومع هذا الاعتماد الكبير على محرك البحث من قبل المصريين، قد نجد البعض يتساءل عن أبرز ما قد يبحث عنه المصريين على محرك البحث، وفيما يلى نعرض أبرز ما قام المصريين بالبحث عنه عبر جوجل في آخر 5 سنوات وفقا للشركة نفسها كما يلى:

أبرز ما بحث عنه المصريين في 2018

نتيجة الثانوية العامة 2018

ليفربول

دعم مصر

مسلسل نسر الصعيد

معرفة اللجنة الانتخابية

جمال خاشقجي

أوقات الصلاة

رمضان 2018

نتيجه دبلوم الصنايع

المعلمون اولا

الأحداث

كاس العالم

معرفة اللجنة الانتخابية

مهرجان القاهرة السينمائي

خسوف القمر

مهرجان الجونة ٢٠١٨

حركة المحافظين

مظاهرات فرنسا

حادث المنيا

حركة تنقلات الشرطة 2018

تابوت الاسكندرية

الأغاني

مهرجان لأ لأ

أغنية انا جدع

ديسباسيتو

3 دقات

العب يلا

مهرجان هات سيجاره

نسر الصعيد

داري يا قلبي

قالوا ايه علينا

اغنية الكيف

الشخصيات العامة

محمد صلاح

هيفاء وهبي

كوليندا غرابار كيتاروفيتش

حسام حبيب

ملك قورة

عمرو دياب

رضوى الشربينى

صفاء الهاشم

ستيفن هوكينغ

محمد رمضان

المباريات

مباراة مصر وروسيا

مباراة مصر والسعودية

الاهلى والترجى

مباراة مصر والنيجر

مباراة مصر وسوازيلاند

مصر واوروجواي

الاهلي وبتروجيت

ليفربول وايفرتون

مباراة مصر وتونس

مباراة مصر والبرتغال

المسلسلات

مسلسل نسر الصعيد

مسرح مصر الموسم الثالث

سك على اخواتك

مسلسل البيت الكبير

رامز تحت الثلج

مسلسل الافعى

مسلسل ايوب

كلبش 2

مسلسل ابو العروسة

مسلسل للعشق جنون

أبرز ما بحث عنه المصريون في 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية

قرعة كاس العالم

مسلسل سلسال الدم

اغنية الكيف

الاكاديمية المهنية للمعلمين

بنك المعرفة المصرى

مباراة مصر والكاميرون

Despacito

انتخابات نادي الأهلي

الأحداث

قرعة كاس العالم

انتخابات نادي الأهلي

جنازة الفنانة شادية

تحديث بطاقة التموين

حادث الواحات

نتيجة قرعة الحج السياحى

اعصار ارما

انتخابات نادي الزمالك

جزيرة الوراق

تيران وصنافير

الأغاني

اغنية الكيف

Despacito

مهرجان العب يلا

مزمار عبد السلام

اغنيه بتنادينى تانى ليه

اغنية عم يا صياد

مهرجان دلع تكاتك

3 دقات

معدي الناس

البوم عمرو دياب

الشخصيات العامة

محمود الخطيب

اليسا

جميلة عوض

عبد السلام

وفاء الكيلاني

محمود طاهر

نادر احمد

عصام الحضري

محمد صلاح

المباريات

مباراة مصر والكاميرون

مباراة الاهلي والترجي

مباراة مصر وغانا

مباراة مصر ومالي

مباراة مصر وبوركينا فاسو

مباراة مصر واوغندا

مباراة مصر وتونس

مباراة الاهلى والوداد المغربى

مباراة مصر والمغرب

مباراة الاهلى والنجم الساحلى

المسلسلات

مسلسل سلسال الدم

كفر دلهاب

رامز تحت الارض

مسلسل كلبش

عفاريت عدلي علام

مسلسل الاسطورة

شكشك شو

هبة رجل الغراب

لمعي القط

هاني هز الجبل

أبرز ما بحث عنه المصريين في 2016

نتيجة الثانوية العامة 2016

سعر الدولار

مسلسل الاسطورة

الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو

Pokemon Go

مهرجانات 2016

محمود عبد العزيز

فرح ايمى سمير غانم

قانون الخدمة المدنية

رمضان 2016

الأحداث

جنازة محمود عبد العزيز

مسابقة وزارة التنمية المحلية

شم النسيم 2016

حريق العتبة

الطائرة المصرية

كاس مصر

الانتخابات الامريكية

احداث المنيا

حادث كنيسة العباسية

Advertisements

الأغاني

اغنية اديني رمضان

اغنية انت معلم

اغنية مفيش صاحب

اغنية بحبك يا صاحبي

اغنية ابن دمى

اغنية ارسم قلب

اغنيه اوعديني

بتنادينى تانى ليه

اغنية عكس بعض

اغنية سهرنا يا ليل

الشخصيات العامة

نزار قباني

احمد شيبة

محمود عبد العزيز

عمرو دياب

ميرهان حسين

ممدوح عبد العليم

تيمور السبكي

وائل نور

احمد مالك

احمد زويل

المسلسلات

مسلسل الاسطورة

مسلسل حبيبي دائما

مسلسل اريد رجلا

مسلسل ابو البنات

القيصر

مسلسل قبول

مسلسل بنات سوبر مان

مسلسل صد رد

مسلسل جودا اكبر الجزء الثالث

مسلسل نيللي وشريهان

أبرز ما بحث عنه المصريين في 2015

مهرجان مفيش صاحب يتصاحب

رامز واكل الجو

اغنية انت معلم

تنسيق الثانوية العامة

ميرنا المهندس

مسلسل من النظرة الثانية

كليب سيب ايدي

فيلم كابتن مصر

ثعبان قناة السويس

نور الشريف

الأحداث

افتتاح قناة السويس الجديدة

وفاة النائب العام

جنازة فاتن حمامة

جنازة نور الشريف

حادث الحرم المكي

ذبح المصريين في ليبيا

حرق التيار الأردني

فرح أيتن عامر

كسوف الشمس

عيد الأم

الأغاني

أنت معلم

مهرجام مفيش صاحب بيتصاحب

مهرجان فرتكة فرتكة

سيب إيدي

ابعد عني

أغنية فيلم زنقة ستات

بتعاير

سكة السلامة

محمود إيه ده يا محمود

صليل الصوارم

البرامج التليفزيونية

رامز واكل الجو

مسرح مصر

أبله فاهيتا

The Voice

صبايا الخير

خواطر 11

هبوط اضطراري

ستار أكاديمي

التجربة الخفية

Cash or Splash

الشخصيات العامة

فاتن حمامة

عمر الشريف

نور الشريف

ميرنا المهندس

ياسمين النرش

باريس هيلتون

شيماء الصباغ

برديس

سعيد طرابيك

شادي سرور





أبرز ما بحث عنه المصريين في 2014

انتخابات الرئاسة المصرية

كاس العالم 2014

رمضان 2014

نتائج الطلاب

حادث البحيرة

Robin Williams وفاة

الحد الادنى للاجور

الكارت الذكى للبنزين

محاكمة مبارك محاكمة القرن

محور قناة السويس

الأفلام:

حلاوة روح

الجزيرة 2

واحد صعيدى

قلب الاسد

الفيل الازرق

جوازة ميري

عش البلبل

عمر وسلوى

جيران السعد

لا موأخذة

الشخصيات:

صافيناز

خالد صالح

السيسي

حسين الامام

مروة حسين

غادة عبدالرازق

محمد حسني مبارك

صباح

باسم يوسف

احمد حلمي

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مسلسلات رمضان

اغنية بشرة خير

اللجنة العليا للانتخابات

فيلم حلاوة روح

كاس العالم 2014

صافيناز

iPhone 6

حادث البحيرة

وفاة خالد صالح

نتائج الطلاب

الأغانى:

اغنية بشرة خير

مهرجان الدنيا شمال

اغنية زلزال

سالت كل المجروحين

اغانى فيلم القشاش

اغنية تسلم الايادى

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عشنا وشفنا

البرامج:

رامز قرش البحر

مسلسل ابن حلال

مسلسل فرصة ثانية

مسلسل ادم وجميلة

هبة رجل الغراب

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مسلسل سلسال الدم

فؤش في المعسكر

فيفا اطاطا

سرايا عابدين