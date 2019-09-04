شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هما المصريين بيفكروا في إيه؟ أبرز ما بحث عنه المصريون على جوجل آخر 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف اليوم 4 سبتمبر تأسيس محرك البحث جوجل، والذى جرى فى عام 1998 على يد سيرجي برين ولاري بايج، حيث يعد جوجل الآن أحد عمالقة منصات الإنترنت، فضلا عن كونه محرك البحث الأبرز الذي يعتمد عليه الكثير من المستخدمين حول العالم بشكل عام والمصريين بشكل خاص.
ومع هذا الاعتماد الكبير على محرك البحث من قبل المصريين، قد نجد البعض يتساءل عن أبرز ما قد يبحث عنه المصريين على محرك البحث، وفيما يلى نعرض أبرز ما قام المصريين بالبحث عنه عبر جوجل في آخر 5 سنوات وفقا للشركة نفسها كما يلى:
أبرز ما بحث عنه المصريين في 2018
نتيجة الثانوية العامة 2018
دعم مصر
مسلسل نسر الصعيد
معرفة اللجنة الانتخابية
جمال خاشقجي
أوقات الصلاة
رمضان 2018
نتيجه دبلوم الصنايع
المعلمون اولا
الأحداث
كاس العالم
معرفة اللجنة الانتخابية
مهرجان القاهرة السينمائي
خسوف القمر
مهرجان الجونة ٢٠١٨
حركة المحافظين
مظاهرات فرنسا
حادث المنيا
حركة تنقلات الشرطة 2018
تابوت الاسكندرية
الأغاني
مهرجان لأ لأ
أغنية انا جدع
ديسباسيتو
3 دقات
العب يلا
مهرجان هات سيجاره
نسر الصعيد
داري يا قلبي
قالوا ايه علينا
اغنية الكيف
الشخصيات العامة
محمد صلاح
هيفاء وهبي
كوليندا غرابار كيتاروفيتش
حسام حبيب
ملك قورة
عمرو دياب
رضوى الشربينى
صفاء الهاشم
ستيفن هوكينغ
محمد رمضان
المباريات
مباراة مصر وروسيا
مباراة مصر والسعودية
الاهلى والترجى
مباراة مصر والنيجر
مباراة مصر وسوازيلاند
مصر واوروجواي
الاهلي وبتروجيت
ليفربول وايفرتون
مباراة مصر وتونس
مباراة مصر والبرتغال
المسلسلات
مسلسل نسر الصعيد
مسرح مصر الموسم الثالث
سك على اخواتك
مسلسل البيت الكبير
رامز تحت الثلج
مسلسل الافعى
مسلسل ايوب
كلبش 2
مسلسل ابو العروسة
مسلسل للعشق جنون
أبرز ما بحث عنه المصريون في 2017
نتيجة الشهادة الابتدائية
قرعة كاس العالم
مسلسل سلسال الدم
اغنية الكيف
الاكاديمية المهنية للمعلمين
بنك المعرفة المصرى
مباراة مصر والكاميرون
Despacito
انتخابات نادي الأهلي
الأحداث
قرعة كاس العالم
انتخابات نادي الأهلي
جنازة الفنانة شادية
تحديث بطاقة التموين
حادث الواحات
نتيجة قرعة الحج السياحى
اعصار ارما
انتخابات نادي الزمالك
جزيرة الوراق
تيران وصنافير
الأغاني
اغنية الكيف
Despacito
مهرجان العب يلا
مزمار عبد السلام
اغنيه بتنادينى تانى ليه
اغنية عم يا صياد
مهرجان دلع تكاتك
3 دقات
معدي الناس
البوم عمرو دياب
الشخصيات العامة
محمود الخطيب
اليسا
جميلة عوض
عبد السلام
وفاء الكيلاني
محمود طاهر
نادر احمد
عصام الحضري
محمد صلاح
المباريات
مباراة مصر والكاميرون
مباراة الاهلي والترجي
مباراة مصر وغانا
مباراة مصر ومالي
مباراة مصر وبوركينا فاسو
مباراة مصر واوغندا
مباراة مصر وتونس
مباراة الاهلى والوداد المغربى
مباراة مصر والمغرب
مباراة الاهلى والنجم الساحلى
المسلسلات
مسلسل سلسال الدم
كفر دلهاب
رامز تحت الارض
مسلسل كلبش
عفاريت عدلي علام
مسلسل الاسطورة
شكشك شو
هبة رجل الغراب
لمعي القط
هاني هز الجبل
أبرز ما بحث عنه المصريين في 2016
نتيجة الثانوية العامة 2016
سعر الدولار
مسلسل الاسطورة
الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو
Pokemon Go
مهرجانات 2016
محمود عبد العزيز
فرح ايمى سمير غانم
قانون الخدمة المدنية
رمضان 2016
الأحداث
جنازة محمود عبد العزيز
مسابقة وزارة التنمية المحلية
شم النسيم 2016
حريق العتبة
الطائرة المصرية
كاس مصر
الانتخابات الامريكية
احداث المنيا
حادث كنيسة العباسية
الأغاني
اغنية اديني رمضان
اغنية انت معلم
اغنية مفيش صاحب
اغنية بحبك يا صاحبي
اغنية ابن دمى
اغنية ارسم قلب
اغنيه اوعديني
بتنادينى تانى ليه
اغنية عكس بعض
اغنية سهرنا يا ليل
الشخصيات العامة
نزار قباني
احمد شيبة
محمود عبد العزيز
عمرو دياب
ميرهان حسين
ممدوح عبد العليم
تيمور السبكي
وائل نور
احمد مالك
احمد زويل
المسلسلات
مسلسل الاسطورة
مسلسل حبيبي دائما
مسلسل اريد رجلا
مسلسل ابو البنات
القيصر
مسلسل قبول
مسلسل بنات سوبر مان
مسلسل صد رد
مسلسل جودا اكبر الجزء الثالث
مسلسل نيللي وشريهان
أبرز ما بحث عنه المصريين في 2015
مهرجان مفيش صاحب يتصاحب
رامز واكل الجو
اغنية انت معلم
تنسيق الثانوية العامة
ميرنا المهندس
مسلسل من النظرة الثانية
كليب سيب ايدي
فيلم كابتن مصر
ثعبان قناة السويس
نور الشريف
الأحداث
افتتاح قناة السويس الجديدة
وفاة النائب العام
جنازة فاتن حمامة
جنازة نور الشريف
حادث الحرم المكي
ذبح المصريين في ليبيا
حرق التيار الأردني
فرح أيتن عامر
كسوف الشمس
عيد الأم
الأغاني
أنت معلم
مهرجام مفيش صاحب بيتصاحب
مهرجان فرتكة فرتكة
سيب إيدي
ابعد عني
أغنية فيلم زنقة ستات
بتعاير
سكة السلامة
محمود إيه ده يا محمود
صليل الصوارم
البرامج التليفزيونية
رامز واكل الجو
مسرح مصر
أبله فاهيتا
The Voice
صبايا الخير
خواطر 11
هبوط اضطراري
ستار أكاديمي
التجربة الخفية
Cash or Splash
الشخصيات العامة
فاتن حمامة
عمر الشريف
نور الشريف
ميرنا المهندس
ياسمين النرش
باريس هيلتون
شيماء الصباغ
برديس
سعيد طرابيك
شادي سرور
أبرز ما بحث عنه المصريين في 2014
انتخابات الرئاسة المصرية
كاس العالم 2014
رمضان 2014
نتائج الطلاب
حادث البحيرة
Robin Williams وفاة
الحد الادنى للاجور
الكارت الذكى للبنزين
محاكمة مبارك محاكمة القرن
محور قناة السويس
الأفلام:
حلاوة روح
الجزيرة 2
واحد صعيدى
قلب الاسد
الفيل الازرق
جوازة ميري
عش البلبل
عمر وسلوى
جيران السعد
لا موأخذة
الشخصيات:
صافيناز
خالد صالح
السيسي
حسين الامام
مروة حسين
غادة عبدالرازق
محمد حسني مبارك
صباح
باسم يوسف
احمد حلمي
كلمات البحث:
مسلسلات رمضان
اغنية بشرة خير
اللجنة العليا للانتخابات
فيلم حلاوة روح
كاس العالم 2014
صافيناز
iPhone 6
حادث البحيرة
وفاة خالد صالح
نتائج الطلاب
الأغانى:
اغنية بشرة خير
مهرجان الدنيا شمال
اغنية زلزال
سالت كل المجروحين
اغانى فيلم القشاش
اغنية تسلم الايادى
اغنية مش هروح
اغنية ابن حلال
اغنية باسم يوسف
عشنا وشفنا
البرامج:
رامز قرش البحر
مسلسل ابن حلال
مسلسل فرصة ثانية
مسلسل ادم وجميلة
هبة رجل الغراب
مسلسل دلع بنات
مسلسل سلسال الدم
فؤش في المعسكر
فيفا اطاطا
سرايا عابدين
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.