تكنولوجيا: حواسب ASUS للألعاب الجديدة تقفز بمعدل التحديث إلى 300 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة أسوس اليوم بالكشف عن أحدث أجهزتها من حواسب الألعاب المحمولة مع قفزة في معدل التحديث من 240 إلى 300 هرتز. والتي تأتي لتلبية أحتياجات لاعبي esports وغيرها من الألعاب التنافسية والتفاعلية.

أول الأجهزة التي ستأتي مع 300 هرتز معدل تحديث هو جهاز ROG Zephyrus S GX701 حجم 17 بوصة، والذي سيأتي بافضل إعدادات ومكونات للوصول لأفضل أداء للشاشة مع هذه السرعة، حيث سيأتي كارت شاشة GeForce RTX 2080 وسوف تبدأ الأجهزة بالمعدل الجديد والاعدادات المختلفة في الوصول في شهر أكتوبر مع وصول المزيد من النماذج في 2020، وسوف تأتي النماذج الأولية لتردد 300 هرتز في معرض IFA على أجهزة GX502 مقاس 15 بوصة وكذلك Strix SCAR III مقاس 15 و17 بوصة، وعلى الجانب الآخر توقع أن العديد من الألعاب لن تقدم هذه الإمكانية بشكل جيد في الوقت الحالي.

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