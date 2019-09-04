تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Mate 30 Pro بشكل أوضح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أحدث التسريبات التي نشرت اليوم ظهر هاتف هواوي المرتقب Mate 30 Pro بتصميم الكاميرة الدائري بالإعدادات الرباعية في الجهة الخلفية مع شاشة ‘waterfall’، ودون الزر المخصص للتحكم في الصوتيات.



ينطلق مؤتمر هواوي القادم في 19 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Mate 30، إلا أن العملاق الصيني لم توضح حتى الآن خططها لإطلاق الإصدارات الجديدة دون نظام تشغيل الأندوريد.

ولقد نشرت التسريبات المصورة اليوم عبر OnLeaks @، حيث تؤكد الصور الجديدة على تصميم مميز بشاشة “waterdrop” بنتوء علوي، حيث إختارت العملاق الصيني النتوء كبير الحجم هذا العام في هواتف Mate 30 لتدعم الإصدارات الجديدة بتقنية ومستشعر 3D إلى جانب ثلاثة مستشعرات أخرى للكاميرة الأمامية.

وتأتي شاشة “waterfall” لتقدم وصف للشاشة المميزة بحواف جانبية نحيفة جداً، والتي جاءت في هواتف Oppo بالكاميرة المنبثقة خلال الفترة الماضية.

كما ينطلق هاتف Mate 30 Pro هذا العام دون الزر الجانبي المخصص للتحكم في الصوتيات، على أن يتم التحكم في الصوتيات عن طريق خاصية اللمس في الشاشة، حيث يمكن التمرير إلى أسفل أو أعلى الشاشة لخفض أو رفع مستوى الصوتيات.

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أيضاً من بين التفاصيل التي تظهر في الصور المسربة، تصميم الكاميرة الرباعية لهاتف Mate 30 Pro الذي ينطلق هذا العام بكاميرة بتصميم دائري في الجهة الخلفية، كما يدعم الكاميرة اثنان من فلاش LED في الجزء العلوي الأيسر من الهاتف، مع علامة Leica.

ومن المقرر أن ينطلق الهاتف باثنان من المستشعرات بدقة 40 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بعدسات telephoto، ومستشعر 3D ToF، كما تشير التوقعات إلى أن المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية يأتي بعدسات متغيرة f/1.4 to f/1.6، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 40 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة.

كما ينطلق هاتف Mate 30 Pro وفقاً للتسريبات بشاشة 6.6 إنش، بقياسات 158.1 في 73.6 في 8.7مم، كما يتميز بتصميم زجاجي معدني، ويأتي برقاقة هواوي الجديدة Kirin 990 ، مع بطارية بقدرة 4500 mAh.

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