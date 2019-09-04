الحاسوب المحمول Razer Blade Stealth يحصل على نسخة جديدة مزودة بـ Nvidia GeForce GTX 1650

فاطمة أيت طالب - دبي - تكمن مشكلة الحواسيب المحمولة للألعاب في أغلب الأحيان في كونها ضخمة من حيث الحجم والوزن. نحن نفترض أن السبب في ذلك يرجع إلى حقيقة أن هذا النوع من الحواسيب المحمولة يتطلب المزيد من المكونات الإضافية، مثل أنظمة التبريد الكبيرة لتبديد الحرارة التي يولدها الحاسوب. هذا يعني أنك إذا أردت حاسوب محمول يملك القدرة على تشغيل الألعاب ويمتاز بقابلية الحمل، فسوف يتعين عليك تحمل حجمه ووزنه.

ومع ذلك، يمكن أن يتغير ذلك الآن بعدما قامت شركة Razer بترقية سلسلة حواسيب Razer Blade Stealth Series. واحدة من النسخ المعروفة بإسم GTX Model ستأتي في الواقع مع بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1650. هذا يعني أنه بفضل الأداء الذي توفره بطاقة الرسوميات هذه، سيتمكن الحاسوب المحمول من تشغيل المزيد من الألعاب الحديثة التي تتطلب موارد كبيرة.

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هذه النسخة ستأتي كذلك مع الجيل العاشر من المعالج Intel Core i7، وذاكرة داخلية من نوع SSD بسعة 512GB، وذاكرة عشوائية بحجم 16GB، فضلا عن شاشة بدقة FullHD أو 4K. أفضل شيء في هذا الحاسوب المحمول هو أنه يضم هيكل نحيف بسمك 15mm ويزن 1.3 كيلوجرام، مما يجعله أخف بكثير من معظم الحواسيب المحمولة للألعاب.

لسوء الحظ، الأداء والشكل لا يشبهان التكلفة لأن شركة Razer قامت بتسعير هذا الحاسوب المحمول الجديد من تشكيلة Razer Blade Stealth بسعر يبدأ من 1500 دولار أمريكي. من المتوقع أن يتم إطلاقه في أواخر شهر سبتمبر الجاري، لذلك قد ترغب في تذكر ذلك في حالة إذا كنت مهتمًا بشراء هذا الحاسوب.