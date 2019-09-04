شركة Acer تواصل إستهداف اللاعبين مع كرسي الألعاب المتكامل Acer Predator Thronos Air

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يتذكر البعض منكم أنه في العام 2018، قامت شركة Acer بالكشف عن كرسي فخم ومتكامل للألعاب يُدعى Acer Predator Thronos. هذا عبارة عن كرسي ألعاب يسمح بإستخدام ثلاث شاشات تحيط بمجال رؤية اللاعب لجعله ينغمس في اللعب بطريقة أفضل من أي وقت مضى.

إذا كنت تعتقد بأن هذا الكرسي مثير للسخرية، فليكن في علمك أن شركة Acer تراهن على نجاح هذا النوع من المنتجات، فهي قامت للتو بالكشف عن طراز جديد يُدعى Acer Predator Thronos Air. هذا الكرسي الجديد يأتي مع بعض التغييرات على مستوى المظهر، فقد أصبح التقوس أرق قليلاً، وهناك الآن لوحات على جانبي الكرسي.

قررت شركة Acer في الطراز الجديد الذهاب مع أذرع الشاشة القابلة للتعديل يدويًا بدلاً من الميكانيكية، مما ساعد على الأرجح في خفض التكاليف. صممت شركة Acer أيضًا ميزة التدليل في الكرسي، لذلك إذا كنت تجلس فيه لفترات طويلة من الوقت، فسوف تتمكن الآن من الإسترخاء أكثر.

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هناك أيضًا مساحة من أجل لوحة المفاتيح قابلة للضبط ولوحة الماوس، ومسند للأقدام، وأيضًا نظام لإدارة الكابلات للمساعدة في إبقاء الأمور مرتبة. وكما يمكنك أن تتوقع، جهاز Acer Predator Thronos Air ليس رخيصًا على الإطلاق، فهو يُكلف 14 آلف دولار أمريكي، ولكنه يُعتبر أرخص من الطراز السابق الذي كان يُكلف المستهلكين 20 آلف دولار أمريكي، على الرغم أنه لا يشمل الشاشات والحواسيب.