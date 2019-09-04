Asus Vivowatch SP هي أحدث ساعة ذكية تأتي مع ميزة ECG

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات معرض IFA 2019 المُنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين، قامت شركة Asus للتو بإزاحة الستار رسميًا عن ساعتها الذكية الأحدث Asus Vivowatch SP بعدما أعلنت عن إطلاق هاتف الألعاب Asus ROG Phone II على الصعيد العالمي.

كما هو الحال مع بعض الساعات الذكية التي وصلت إلى السوق حديثًا مثل Apple Watch Series 5، فالساعة الذكية الجديدة Asus Vivowatch SP من شركة Asus تأتي بدورها مع ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG، والقدرة على تتبع ضغط الدم ومستويات الإجهاد. وعلاوة على ذلك، فهذه الساعة الذكية تأتي كذلك مع نظام تحديد المواقع GPS ومقياس الإرتفاع للحصول على بيانات أكثر دقة عن التمرينات، وخاصة عندما تكون في المناطق ذات التغطية الضعيفة.

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هذه الساعة الذكية الأحدث من شركة Asus تأتي كذلك مع المدرب الشخصي Asus HealthAI والذي يجب أن يُرشدك بناءً على إحصائياتك وعاداتك، وتقول الشركة أنه تم تطوير هذا المدرب الرقمي الشخصي بالتعاون مع كبار الخبراء في مجال الصحة.





ونظرًا إلى أن الساعة الذكية الجديدة Asus Vivowatch SP تستهدف الأشخاص النشطين، فهي مصممة لمقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 مترًا. تقلل الحافة السيراميكية من بصمات الأصابع، ويمكن لهذه الساعة الذكية أن تلائم موضتك بفضل الأحزمة القابلة للتغيير. تَعد الشركة بـ 14 يومًا من الإستخدام دون توقف قبل أن تحتاج الساعة إلى إعادة الشحن، ولكن ظلت شركة Asus صامتة بشأن الميزات التي يجب أن تظل متوقفة لكي تستطيع بطارية الساعة تحقيق هذا الأداء المثير للإعجاب.

ستقوم شركة Asus بإطلاق ساعتها الذكية الجديدة Asus Vivowatch SP في الربع الرابع من العام 2019، ولكننا نتوقع أن يتم الكشف عن الأسعار والتوافر في وقت لاحق من هذا العام، على الأرجح عندما يحين موعد الإطلاق.