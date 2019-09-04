هونور تعلن رسميًا عن Honor 20S

أعلنت علامة (هونور) Honor التجارية – التابعة لشركة هواوي – اليوم الأربعاء رسميًا عن هاتفها الذكي (هونور 20إس) Honor 20S، الذي يشبه سلفه (هونور 20) باستثناء تغير في المعالج، وإزالة إحدى الكاميرا الخلفية، لذا؛ فهو سيُباع بسعر أقل.

ويضم هاتف (هونور 20إس) معالج (كيرين 810) بدلًا من معالج (كيرين 980). كما يضم معالج الرسوميات (مالي-جي52 إم بي6) Mali-G52 MP6 بدلًا من (مالي-جي76 إم بي10) Mali-G76 MP10. ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي).

ويأتي (هونور 20إس) مع ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، ولكنها لا تستطيع تسجيل فيديو بدقة 4K؛ بسبب المعالج الذي لا يسجل إلا بدقة 1080p وبمعدل 30 إطارًا في الثانية كحد أقصى. أما الكاميرتان الثانية، والثالثة، فهما بدقة 8 ميجابكسل للتصوير العريض، وبدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

ويمتاز الهاتف بكاميرته الأمامية الواقعة ضمن الشاشة، وهي بدقة 32 ميجابكسل. وتأتي الشاشة من نوع IPS LCD وبقياس 6.26 بوصات وبدقة 1080+. ويأتي الهاتف أيضًا مع حساس بصمة ضمن زر على جانبه. ويضم (هونور 20إس) بطارية بسعة 3,750 ميلي أمبيرًا/ ساعة. وتدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 20 واط.

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هذا؛ ويمكن طلب الهاتف اعتبارًا من اليوم على تبدأ المبيعات يوم غدٍ الخميس. وفي حال سجل المستخدم على الهاتف اليوم، فإنه سوف يحصل على سماعة الأذن السلكية (هواوي أي إم115) Huawei AM115.

وتعتزم هواوي طرح (هونور 20إس) بسعر يعادل 265 دولارًا أمريكيًا لطراز 6/128 جيجابايت، وبسعر 305 دولارات لطراز 8/128 جيجابايت. وللمقارنة، يتوفر هاتف (هونور20) الحالي بسعر 375 دولارًا لطراز 8/128 جيجابايت.