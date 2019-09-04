شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعترف بوجد خطأ يستهلك قوة المعالج بويندوز 10.. اعرف إزاى تعالجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترفت شركة مايكروسوفت بوجود مشكلة بأخر تحديث لنظام التشغيل ويندوز 10، حيث اشتكى المستخدمين الذين قاموا بتثبيت KB4512941 من زيادة استخدام وحدة المعالجة المركزية.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فعقب تثبيت تحديث KB4512941، تظهر نافذة منبثقة مع نتائج البحث تبقى فارغة وهو ما يؤدي إلى استهلاك قوة المعالج بشكل كبير، حيث سبق وأن ظهرت هذه المشكلة في النسخة التجريبية السابقة من نظام ويندوز 10 وقد وعدت الشركة بحلها إلا أن ذلك لم يحدث.

لذلك إذا كنت أحد المتأثرين ، فقد يكون أبسط إصلاح هو إلغاء تثبيت التحديث، ولفعل هذا عليك إتباع الخطوات التالية:

اضغط على Windows + I لفتح تطبيق الإعدادات.

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اضغط فوق خيار "التحديث والأمان".

في شاشة التحديث والأمان ، اضغط فوق خيار "عرض سجل التحديث".

في الشاشة التالية ، اضغط فوق رابط "إزالة تثبيت التحديثات".

حدد التحديث (KB4512941) ، ثم انقر فوق الزر "إزالة التثبيت".