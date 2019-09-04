شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح رسميا نظام التشغيل أندرويد 10 الجديد.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل رسميا النسخة النهائية من نظام التشغيل أندرويد 10 لجميع هواتف بيكسل، بما في ذلك Pixel 3 و Pixel 3 XL و Pixel 3a و Pixel 3a XL.

وبحسب موقع "ميرور" البريطانى، فيأتى ذلك بعد أشهر من طرح النسخ التجريبية، فيما ينتظر أن يصل هذا الإصدار من أندرويد إلى الهواتف الأخرى على نحو أسرع من ذي قبل، حيث سبق وأن وعدت جوجل قائلة بأنها: “تعمل مع عدد من الشركاء لإطلاق أو ترقية الأجهزة إلى أندرويد 10 خلال العام الحالى".

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ويوفر أندرويد 10 العديد من المميزات بما في ذلك دعم الإيماءات والوضع المظلم، وأذونات وضوابط خصوصية أكثر صرامة، بالإضافة إلى Focus Mode الجديد، الذي يعطِّل التطبيقات المزعجة وضوابط للعائلة مدمجة وأفضل.

وقالت جوجل: إن جميع تطبيقاتها الرئيسية سوف تدعم (الوضع الداكن)، ولكن ليس الآن، إذ إن تطبيق البريد الإلكتروني جيميل لا يزال يعمل على دعم التوافقية مع هذه الميزة، ولن تُدعم قبل نهاية الشهر الحالي.