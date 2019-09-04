Asus تُعلن عن الإطلاق الرسمي للهاتف Asus ROG Phone II على الصعيد العالمي، وسيكلف 990$

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Asus بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث الموجه للاعبين Asus ROG Phone II في شهر يوليو الماضي. الآن، قررت الشركة التايوانية إستغلال معرض IFA 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين لتعلن للجميع أن الهاتف أصبح متوفرًا الآن للشراء على الصعيد العالمي.

سيتم طرح الهاتف Asus ROG Phone II على الصعيد العالمي مع 12GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية، ولكن سعره سيصل إلى 899 يورو، وهو ما يعادل 990 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. ويمكن طلب الهاتف Asus ROG Phone II على الموقع الرسمي لشركة Asus إعتبارًا من اليوم، ولكن عملية شحن الطلبات لن تبدأ حتى اليوم 20 سبتمبر، وهو نفسه اليوم الذي سيبدأ فيه الهاتف بالظهور على رفوف متاجر الطرف الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن هناك نسخة أخرى أرقى من الهاتف Asus ROG Phone II تأتي مع 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية، ولكن لن يتم عرضها للبيع على الصعيد العالمي حتى موسم العطلات مقابل 1199 يورو.





للتذكير، يتمتع الهاتف Asus ROG Phone II بمظهر جريء لا يختلف كثيرًا عن مظهر الهاتف Asus ROG Phone الحالي ويأتي مع العديد من الميزات التي تهدف إلى تحسين تجربة الألعاب المحمولة للمستخدمين. هناك ملحقات خاصة مثل مروحة التبريد الخارجية التي يمكن وضعها على ظهر الهاتف، وملحق آخر يمكنه إضافة شاشة ثانية إلى الجهاز.

عندما يتعلق الأمر بالمواصفات، فالهاتف Asus ROG Phone 2 الجديد يضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم والذي يبلغ تردده 2.96GHz. وتقول شركة Asus بأن هذا الهاتف يضم أيضًا شاشة AMOLED بحجم 6.59 إنش وبدقة FullHD تدعم محتوى HDR وتمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz مع معدل إستجابة يبلغ 1ms مع العلم بأنه تدعم أيضا التدرج اللوني الواسع جدًا DCI-P3 مما يعزز دقة ألوان الشاشة.

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قامت شركة Asus بتصميم الهاتف Asus ROG Phone 2 لعشاق الألعاب والمستخدمين العاديين، فقد وفرت الشركة التايوانية للمستخدمين إمكانية إستبدال الواجهة المصممة للاعبين ROG UI بواجهة الأندرويد شبه الخام التي رأيناها في الهاتف Asus Zenfone 6.

كشفت لنا شركة Asus أن هاتفها الجديد سيضم 256GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية، وكشفت لنا كذلك أنها ستشحن الهاتف مع 12GB من الذاكرة العشوائية، ومع مكبرات صوتية مزدوجة في الأمام تدعم تكنولوجيا الصوت DTS:X Ultra، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن شعار ROG فضي في الخلف يحتوي على إضاءة خلفية RGB قابلة للبرمجة.

من المثير للإهتمام أن نجد بأن الهاتف Asus ROG Phone 2 يضم أيضًا ثلاثة منافذ USB Type-C، أحدها في الأسفل حيث تتوقعه وإثنان ملتصقين على اليسار. ترغب شركة Asus في التأكد من المستخدمين يمكنهم الإستمرار في اللعب حتى عندما يكونوا مقترنين دون الحاجة إلى الإهتمام بالكابل أثناء شحن بطارية الهاتف التي تبلغ سعتها 6000mAh والتي تدعم الشحن السريع بقوة 30W مع العلم بأن هذه البطارية قادرة على منحك سبع ساعات من اللعب المتواصل على لعبة PUBG.

كما هو الحال مع الهاتف Asus ROG Phone الأول، فالهاتف Asus ROG Phone 2 الجديد يأتي مع العديد من الملحقات، بما في ذلك مروحة من أجل التبريد، ووحدة التحكم Kunai Gamepad التي تتيح لك تحويل الهاتف Asus ROG Phone 2 إلى جهاز ألعاب محمول مشابه لـ Nintendo Switch مع العلم بأنه يمكن إستخدام هذا الملحق مع ملحق أخر يدعى TwinView Dock II يسمح لك بإستخدام شاشة ثانية حساسة للمس تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبمعدل إستجاب يبلغ 1ms، كما أنه يضم مروحة للتبريد وبطارية إضافية بسعة 5000mAh.