الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor 20S، ويصل لتدعيم تشكيلة Honor 20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن العضو الأحدث في تشكيلة هواتف Honor 20 Series، وهذا العضو الأحدث هو Honor 20S. وكما يوحي إسمه، فهذا الهاتف الجديد يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Honor 20 الحالي بإستثناء أنه حصل على معالج مختلف وفقد كاميرا واحدة في الخلف لطرحه في السوق بسعر أرخص.

الهاتف Honor 20S الجديد يضم المعالج HiSilicon Kirin 810 بدلاً من المعالج HiSilicon Kirin 980 الذي رأيناه في الهاتف Honor 20. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف الجديد يضم كذلك 6GB أو 8GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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الكاميرات الثلاثة في الواجهة الخلفية تضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية، ومستشعر بدقة 8 ميغابكسل في الكاميرا الواسعة الزاوية، ومستشعر بدقة 2 ميغابكسل في كاميرا الماكرو. وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Honor 20S الجديد يفتقر إلى الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق التي رأيناها في الهاتف Honor 20. وبطبيعة الحال، هذه الكاميرا الخلفية الثلاثية تأتي مع العديد من الميزات التي تستند على الذكاء الإصطناعي، بما في ذلك ميزة Super Night Scene التي تتيح لك إلتقاط صور واضحة في البيئات المظلمة.

وبصرف النظر عن الواجهة الخلفية للهاتف Honor 20S، فهذا الهاتف يضم كذلك شاشة IPS LCD بحجم 6.26 إنش وبدقة +FullHD، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 3750mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1.

عمومًا، الهاتف Honor 20S سيصبح متاحًا للطلب المسبق إبتداء من يوم غد الخميس مقابل 256 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، ومقابل 310 دولارات أمريكية لنسخة 8GB/128GB. وسيتم عرض هذا الهاتف للبيع في العديد من المتاجر الإلكترونية بما في ذلك VMall و TMall و JD.com.