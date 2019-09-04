تسريب تفاصيل الهاتف Xiaomi Mi Mix 4، وقد يصل رسميًا في اليوم 24 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - تخطط شركة Xiaomi لإطلاق هاتفها الرائد المقبل Xiaomi Mi Mix 4 في اليوم 24 من شهر سبتمبر الجاري مع بعض المفاجأت. تأتي هذه المعلومات من مصدر لطالما كان صادقًا في الماضي، لذلك لدينا سبب وجيه لنضع ثقتنا في هذه المعومات.

في البداية، تم التخطيط لإطلاق الهاتف في منتصف شهر سبتمبر، ولكن نظرًا إلى أن هناك العديد من الهواتف الذكية الرائدة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في هذه الفترة، بما في ذلك Vivo NEX 5G و Huawei Mate 30 Pro، فقد قررت شركة Xiaomi دفع تاريخ الإعلان قليلاً. ووفقا لأشخاص على دراية بالأمر، فالهاتف Xiaomi Mi Mix 4 سيكون على الأرجح أول هاتف ذكي في العالم يضم كاميرا بدقة 108 ميغابكسل والتي ستستخدم المستشعر الذي أعلنت عنه شركة سامسونج في الشهر الماضي.

بالإضافة إلى الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل، من المتوقع أن يأتي الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 كذلك مع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل ومع كاميرا مُقربة بدقة 12 ميغابكسل قد تكون قادرة على توفير تقريب بصري بمقدار خمس مرات.

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تشمل الميزات البارزة الأخرى إطلاق نسخة متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وتقنية الشحن اللاسلكي العكسي. هناك أيضًا إحتمال أن نرى طرازين من هذا الهاتف، واحد يستخدم المعالج Snapdragon 855 والأخر يستخدم المعالج +Snapdragon 855. وبالإضافة إلى كل ذلك، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 أيضًا بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 11، والتي سيتم الكشف عنها بجانب الهاتف في 24 سبتمبر.

يبدو كل شيء جيدًا ولكننا نوصي الجميع بعدم التحمس كثيرًا لأننا لسنا متأكدين مما إذا كانت المعلومات صحيحة أم لا. عمومًا، سيتعين علينا إنتظار تأكيد رسمي من شركة Xiaomi نفسها.