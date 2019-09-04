شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتوقف عن استخدام تقنية التعرف على الوجه بدون موافقة المستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك أن تقنية التعرف على الوجوه الخاصة بها ستكون الآن متاحة لجميع مستخدمي الموقع مع توفير خيار خاص لتعطيلها، كما أضافت الشركة أنها قررت إنهاء ميزة أخرى مرتبطة بذلك تتعلق باقتراحات الإشارة إلى الأصدقاء Tag Suggestions.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقال فيس بوك في منشور على مدونته الخاصة :" لطالما منحك فيس بوك إمكانية التحكم فيما إذا كنا نستخدم تقنية التعرف على الوجوه للتعرف عليك في الصور، وكان هذا الإعداد يعرف في السابق باسم "اقتراحات الإشارة" لأن فيس بوك لم يستخدم تقنية التعرف على الوجوه إلا لاقتراح الإشارة إليك على أصدقائك في الصور تلقائيًا”.

وأضافت الشركة: "وفي شهر ديسمبر 2017، قدمنا إعدادًا جديدًا لبعض الأشخاص باسم "التعرف على الوجوه"، والذى يتيح التحكم فيما إذا كان فيس بوك يستخدم تقنية التعرف على الوجوه مع الصور الخاصة بك من أجل اقتراح الإشارات، كما أنه يوفر لك طريقة سهلة لتشغيل وإيقاف مجموعة واسعة من استخدام هذه التقنية، مثل مساعدتك في حماية هويتك على فيس بوك".

إلا أنه بداية من اليوم، سيحصل جميع مستخدمي فيس بوك، سواء الجدد أو الحاليين، على إعداد "التعرف على الوجوه"، وسوف يتلقوا إشعارًا يوضح كيفية عمله، فيما أضافت الشركة: إن إعداد "اقتراحات الإشارة" لن يكون متاحًا بعد الآن، مضيفة أن المستخدمين الذين لا يزالون يملكون إعداد اقتراحات الإشارة سيبدؤون اعتبارًا من اليوم في رؤية ملاحظة في "آخر الأخبار" تشتمل على المعلومات الخاصة بالمزايا الجديدة، وخيارات تتيح للمستخدمين معرفة المزيد عن كيفية استخدام فيس بوك للميزة، إلى جانب زر يتيح للمستخدمين الاستمرار في استخدام الإعداد أو تعطيله.

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أما فيما يتعلق بالمستخدمين الذين اختاروا تعطيل إعداد التعرف على الوجوه، فقالت الشركة أنها لن تستخدم التقنية للتعرف عليهم أو اقتراح الإشارات، كما أن ميزة Photo Review لن تكون نشطةً.

وقال فيس بوك أيضا لقد استكملنا التواصل مع خبراء الخصوصية، والأكاديميين، والمنظمين، والناس على فيس بوك بشأن كيفية استخدام تقنية التعرف على الوجوه والخيارات المتاحة للمستخدمين للتحكم فيها.

الجدير بالذكر أن فيس بوك خسر مؤخرا محاولة لمنع دعوى قضائية تزعم أنه استولى على ملايين من بيانات وجه المستخدمين لميزة أذونات العلامة الخاصة به دون إذن ، مما يمثل انتهاكًا لقانون خصوصية المعلومات الحيوية في إلينوي، لكن لا تعالج هذه التغييرات الأخيرة السلوك السابق - فقد يكون على فيس بوك دفع تعويض يصل إلى 7 ملايين شخص في حالة فقده.