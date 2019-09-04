شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى ذكرى تأسيسه .. 17 حقيقة مذهلة لا تعرفها عن جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى إنشاء محرك بحث جوجل عام 1998 ، حيث استطاع أن يفرض سيطرته بشكل كبير على شبكة الإنترنت، لكن داخل هذه القصة الكبيرة للنجاح لعملاق محركات البحث، هناك بعض الحقائق والوقائع التى ربما قد تكون طريفة وربما تكون صادمة للبعض، والتى نعرض أبرزها كما يلى:

- تصل إيرادات شركة جوجل فى الدقيقة الواحدة 3,225 دولار، وأرباحها 658 دولارا.

- يتلقي جوجل في المتوسط 63 ألف عملية بحث في الثانية في المتوسط، وهو ما يعني 5 مليار عملية بحث يوميا

- من 16٪ إلى 20٪ من طلبات البحث التي يتم طرحها يوميًا لم يتم طرحها من قبل

- يجب أن يسافر كل استعلام بمعدل 2414.016 كيلومتر إلى مركز بيانات ويعود بالإجابة للمستخدم.

- تمتلك جوجل حوالى 200 شركة مختلفة.

- يبلغ عدد مستخدمي نظام أندرويد التابع لجوجل 2 مليار و 500 مليون لصور جوجل.

- كان هناك 3،849،865 تطبيقًا للموبايل متاح في متجر Google Play في الربع الأول من عام 2018.

- حوالى 30.9٪ من موظفي جوجل من الإناث.

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- متوسط الراتب السنوي لموظف Google هو 197،274 دولار.

- قام المؤسسون المشاركون لاري بيج وسيرجي برين بتسمية Google في الأصل باسم "Backrub".

- تم اشتقاق كلمة "Google" من المصطلح الرياضي "Googol" ، وهو ما يعني واحدًا مع مائة من الأصفار التي تتبعها.

- عندما يموت أحد موظفي شركة جوجل في الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم الشركة بمنح زوج أو زوجة المتوفي نسبة تُقدر بـ 50% من راتبه الشهري كل شهر لمدة عشر سنوات متتابعة.

- عرضت شركة جوجل بيع نفسها لشركة ياهو في عام 1997 بقيمة مليون دولار، إلا أن الأخيرة رفضت.

- مهما ارتكبت خطأ إملائيًا في كتابة عنوان موقع جوجل، فكل الطرق ستؤدي إليه.

-صورت جوجل أكثر من 5 مليون ميل من الطرق لنتمكن من مشاهدتها على خرائط جوجل ستريت فيو.

- تم حساب الفترة التي يشاهد فيها العالم كله مقاطع اليوتيوب في الشهر الواحد، واكتشفوا أنها تبلغ 450 ألف سنة.

- السبب وراء أن الصفحة الرئيسية لدى جوجل محتوياتها قليلة للغاية، هو أن سيرجي برين ولاري بيج لم يكونوا على عِلم للغة HTML لفترة طويلة من الوقت.