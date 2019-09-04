تكنولوجيا: Logitech تكشف عن لوحة مفاتيح MX Keys وفارة MX Master 3 بسعر 100 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Logitech اليوم عن إصدارها الجديد من فارة MX Master 3، مع أول لوحة مفاتيح من هذه السلسلة MX Keys بسعر 100 دولار.

أضافت شركة Logitech إصدارات جديدة لسلسلة MX، حيث أعلنت عن فارة MX Master 3، وأول لوحة مفاتيح من هذه السلسلة MX Keys.

وتأتي فارة MX Master 3 بنفس المميزات التي أشتهرت بها Master 2S والتي حققت بالفعل شعبية كبيرة بين المستخدمين، كما يأتي الإصدار الجديد بالكثير من أدوات التحكم السلسلة مع عجلة جانبية للتمرير، واثنان من الأزرار العلوية، و4000 dpi نقطة في التتبع على أي سطح مكتب.

أيضاً تأتي فارة MX Master 3 بكفاءة وآداء أفضل مع أزرار جانبية أكثر دقة، كما تعمل على تغيير الوظائف بشكل تلقائي وفقاً للبرنامج أو التطبيق قيد الإستخدام.

ويمكن لفارة MX Master 3 أن تدعم المستخدم بميزة التنقل بسلاسة في متصفج كروم أو سفاري، كما يمكن للفارة أن تدعم المستخدم في العديد من المهام دون الحاجة إلى تعديل تكوينات الفارة في البداية، إلا أن برمجيات Logitech تقدم إختيارات أكثر دقة للمستخدم، كما تقدم الدعم الجيد في تجربة الألعاب.

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فارة MX Master 3 تتميز أيضاً بتصميم من الألومينوم في عجلة التمرير الجانبية والعلوية، كما تتميز بتصميم مغناطيسي يدعم التحكم في سرعة الفارة كبديل للتروس الميكانيكية.

أيضاً تنطلق لوحة مفاتيح MX Keys بتصميم بحجم كامل للوحة المفاتيح، كما تأتي لوحة المفاتيح بحجم نحيف مع أقل إرتفاع للمفاتيح بتجربة تحاكي لوحة مفاتيح Mac.

كما تتميز لوحة مفاتيح MX Keys بتجربة كتابة تتميز باللمس بإستجابة سريعة، أيضاً تتميز لوحة مفاتيح MX Keys وفارة MX Master 3 بميزة الإتصال بالبلوتوث، وأيضاً ميزة التنقل في الإقتران بين ثلاثة أجهزة بالنقر السريع على زر مخصص، مع دعم الشحن عبر منفذ USB C.

يذكر أن فارة MX Master 3 يمكن أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 70 يوم في كل مرة من الشحن، ويمكن إعادة الشحن لدقيقة لتقدم عمر شحن يصل إلى 3 ساعات، بينما تأتي لوحة مفاتيح MX Keys بعمر شحن يصل إلى 10 أيام مع الإضاءة الخلفية أو 15 يوم مع إغلاق الإضاءة الخلفية.

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