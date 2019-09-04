الهواتف Redmi K20 Pro و OnePlus 7/7 Pro تتأهب للحصول على تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قامت شركة جوجل رسميًا بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والنهائي لجميع هواتفها الذكية، بما في ذلك Google Pixel و Google Pixel XL و Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL و Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL و Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. هذا التحديث يجلب معه أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر. وبعدما قامت شركة جوجل بذلك بفترة وجيزة، أعلنت شركة Essential بدورها أنها قامت بإصدار تحديث Android 10 الجديد لهاتفها الذكي الأول والوحيد Essential Phone.

ومع ذلك، يبدو أن جوجل و Essential ليست هي الشركات الوحيدة التي تسعى إلى جلب تحديث Android 10 إلى هواتفها الذكية بسرعة، فقد إتضح أن هناك شركات أخرى مثل Xiaomi و OnePlus التي تتأهب لجلب تحديث Android 10 إلى هواتفها الذكية الرائدة الحالية.

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وفي حالة شركة Xiaomi، فقد قامت علامتها التجارية الفرعية Redmi بإصدار النسخة التجريبية الأخيرة من نظام Android 10 للهاتف Redmi K20 Pro. وفي حالة شركة OnePlus، فهي قررت إصدار النسخة التجربية الأخيرة من نظام Android 10 للمشتركين في برنامج OnePlus Open Beta للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro. وبالتالي، هذا يؤكد لنا أن هذه الشركات تتأهب كلها لجلب تحديث Android 10 الرسمي والنهائي إلى هواتفها الذكية الرائدة الحالية.

عمومًا، نأمل أن تكون الإختبارات سلسة لكي تقوم هذه الشركات بجلب تحديث Android 10 الرسمي والنهائي لعملائها في المستقبل القريب. عمومًا، نحن هنا لنغطي كل كبيرة وصغيرة متعلقة بهذا الموضوع، وكونوا على يقين من أننا سنقوم بتحديث الموقع فور وصول تحديث Android 10 إلى أي هاتف ذكي في السوق.