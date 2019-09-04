سيتم شحن الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy Fold إبتداء من 11 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف القابل للطي Galaxy Fold هو على مقربة من الوصول إلى المتاجر بعد عدة أشهر من التأخير. من المفترض أن تقوم شركة سامسونج بإصلاح المشاكل التي ظهرت في الدفعة الأولية من هذا الهاتف والتي تم إرسالها إلى المراجعين، ونأمل أن تصبح النسخة الجديدة من هذا الهاتف أكثر تحملاً وصلابة.

يقول تقرير جديد صادر عن شركة الإتصالات الكورية الجنوبية Korea Telecom أن الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy Fold في كوريا الجنوبية سيتم البدء بشحنها في اليوم 11 سبتمبر. ومن المتوقع أن تعيد الشركة الإعلان عن Galaxy Fold في معرض IFA 2019 المقرر عقده بالعاصمة الألمانية برلين في اليوم السادس من شهر سبتمبر الجاري، وهذا هو اليوم أيضًا حيث سيتم البدء بتلقي الطلبات المسبقة على الأرجح.

يبدو أن شركة سامسونج ما زالت تضغط بقوة لإطلاق الهاتف Galaxy Fold في بلدها الأم يوم الجمعة، ولكن قد يكون ذلك من أجل الوحدات المفتوحة الشريحة SIM حيث تستعد لطرح حوالي 20 آلف إلى 30 آلف كجزء من الدفعة الأولى التي سيتم عرضها للبيع. ومع ذلك، يقول مصدر أخر أن الدفعة الأولى التي سيتم عرضها للبيع ستتألف بكاملها من 2500 وحدة فقط علمًا أن حوالي 300 إلى 400 وحدة منها ستكون موجهة إلى كل شركة إتصالات في البلاد.

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سيأتي الهاتف Galaxy Fold باللون الأسود والفضي والأخضر والأزرق، ويبلغ سعره 2.39 مليون وون كوري، وهو ما يعادل 1965 دولار أمريكي في كوريا الجنوبية. وبالنسبة للنسخ الخضراء والزرقاء، فهي ستوفر خيار الحصول على المفصل باللون الفضي أو الذهبي.

عندما طُلب من شركة سامسونج التعليق على هذا التقرير، رفضت ذلك. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن المسرب الأمريكي الشهير evleaks كان قد أوضح لنا يوم أمس أن الهاتف Galaxy Fold سيصبح متاحًا للشراء، على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية إبتداء من 27 سبتمبر.