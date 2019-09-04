ألقي أفضل نظرة ممكنة على تصميم الهاتف Huawei Mate 30 Pro بفضل هذه التسريبات الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Mate 30 Pro في اليوم 19 من شهر سبتمبر الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على صور حاسوبية جديدة تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم هذا الهاتف الرائد المنتظر من مختلف الزوايا. وكما جرت العادة دائمًا، فهذه الصور الحاسوبية الجديدة وردتنا من المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks والذي لطالما كانت تسريباته دقيقة في الماضي.

يتم إنشاء هذه الصور الحاسوبية بناءًا على الرسومات الخطيطية والأبعاد التي يتم الحصول عليها من الشركات المصنعة للملحقات والأغطية الواقية، وهي الشركات التي تحصل بدورها على هذه المعلومات من الشركات المصنعة للهواتف الذكية نفسها، مثل شركة Huawei في هذه الحالة.

إنطلاقًا من هذه الصور، يتضح لنا أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم شاشة منحنية للغاية على مستوى الطرفين تمتاز بقطع عريض في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية الثلاثية الأبعاد المسؤولة عن تقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه وسماعة الأذن وبقية المكونات الضرورية الأخرى. وعلاوة على ذلك، تكشف لنا هذه الصور كذلك أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم أربع كاميرات في وحدة دائرية كبيرة تتواجد في الجزء الأوسط العلوي من الواجهة الخلفية للهاتف، ويتواجد بجانبها الفلاش LED.

وعلى ذكر الكاميرا، فقد ذكرت التسريبات والشائعات السابقة أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم كاميرتين بدقة 40 ميغابكسل في الواجهة الخلفية، واحدة أساسية والأخرى واسعة الزاوية، في حين ستمتاز الكاميرا الثالثة المُقربة بدقة 8 ميغابكسل، والكاميرا الرابعة بمستشعر من نوع Time Of Flight.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فنحن نلاحظ من خلال هذه التسريبات الجديدة أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم زر التشغيل في الجانب الأيمن بينما لا نرى أزرار التحكم بالصوت في أي مكان، وهذا على الأرجح بسبب أن الهاتف سيضم منطقة حساسة للمس بجانب زر التشغيل ستتيح للمستخدمين التحكم بالصوت أثناء السحب صعودًا ونزولاً. وبغض النظر عن الأزرار، فنحن نلاحظ أيضًا إنطلاقا من هذه الصور أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم منفذ USB Type-C في الأسفل جنبًا إلى جنب مع مكبر الصوت والميكروفون ومنفذ الشريحة SIM، في حين سيفتقر إلى منفذ السماعات 3.5mm.

من المتوقع أن يأتي الهاتف Huawei Mate 30 Pro مع المعالج HiSilicon Kirin 990 الذي من المقرر أن تُعلن عنه شركة Huawei في اليوم السادس من شهر سبتمبر الجاري. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما سيتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Pro في اليوم 19 سبتمبر، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.