خاصية جديدة من فيس بوك تثير مخاوف المستخدمين بشأن الخصوصية

الموجز
أطلق موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خاصية التعرف على الوجه لجميع مستخدمي الموقع، إلا أنها لن تفعّل إلا باختيار المستخدم.
أعلن فيس بوك، في مدونة رسمية نشرها أمس الثلاثاء، أن خاصية التعرف على الوجه الجديدة ستكون مغلقة، إلا في حال تفعيلها من قبل المستخدم.
وأشار الموقع إلى أنه في حال تفعيل الخاصية سيتم التعرف على وجوه الأشخاص في الصور الجماعية والفيديوهات بشكل أوتوماتيكي.
وأشار الموقع إلى أن المستخدمين سيستقبلون إشعارًا بشأن الخاصية الجديدة الآن، وسيتم خلاله إدراج التعليمات واختيار تفعيل الخدمة من عدمه.
وذكرت مواقع مختصة بالشأن التقني أن فيس بوك سيعتمد على خاصية التعرف على الوجه لإرسال المستخدمين إشعارا حين يتم استشعار وجوههم في منشورات لأصدقائهم أو أي صفحات أخرى.
وأضافت أن تلك الخاصية ستكون مفيدة في حال استخدم أشخاص أو صفحات صورة المستخدم من دون علمه، حيث ستعلمه الخاصية بذلك. كما ستقترح الخاصية على المستخدمين أسماء الأشخاص في الصور، إذا ما رغبوا في إضافتهم.
وأشارت المواقع التقنية إلى أن خاصية فيس بوك الجديدة تأتي وسط مخاوف كبيرة، حيث قد تفتح "بابا جديدا" في عالم خرق الخصوصية وجمع البيانات عن المستخدمين.
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